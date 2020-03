Premier Rutte roept Nederlanders op: stop met handen schudden

Het moment om vergaande maatregelen tegen het coronavirus te nemen is nog niet aangebroken, maar „we stoppen met handenschudden”. Dat heeft premier Mark Rutte maandagavond na crisisberaad in Den Haag bekendgemaakt. Vrijdag vond Rutte het nog niet nodig om het handenschudden af te raden, maar „in deze fase lijkt het een verstandige maatregel’, aldus de premier. „U kunt voetzoenen en elleboogstoten.”

Het crisisberaad werd maandag met spanning gevolgd, omdat zware maatregelen werden verwacht, met name in Noord-Brabant, de zwaarst getroffen provincie. Maar daar is het te vroeg voor, zei Rutte tijdens een persconferentie. Wel worden Brabanders opgeroepen waar mogelijk nog zeven dagen extra, tot aanstaande maandag, thuis te werken. Evenementen in de provincie kunnen in principe doorgaan, maar worden de komende dagen wel onder het vergrootglas gelegd. In sommige, specifieke gevallen kan afgelasten alsnog zinvol zijn. De scholen blijven vooralsnog open.

Lees ook: Het personeel werkt gewoon door tussen de coronapatiënten

Het ‘verbod’ op handenschudden komt bovenop het advies om vaak handen te wassen, in de elleboog te niezen en papieren zakdoeken te gebruiken. Overigens hield Rutte zich er zelf meteen al niet aan: na afloop van de persconferentie schudde hij spontaan de hand van Jaap van Dissel, de directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het was het tweede crisisberaad rondom het coronavirus en Rutte benadrukte dat er nog veel vaker zulke bijeenkomsten zullen volgen („dit gaat nog wel een tijdje duren”) en dat daar niet telkens „uitgebreide persconferenties” op zullen volgen. „Dit is een serieus probleem en dat kunnen we alleen met z’n allen oplossen”, zei de premier.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven