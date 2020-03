Paniek geeft onze kinderen een fout signaal

Ik ben arts en gespecialiseerd in infectieziekten. In die hoedanigheid zie ik al meer dan twintig jaar dagelijks zieke patiënten. Ik heb gewerkt in stedelijke ziekenhuizen en in de armste sloppenwijken van Afrika. Hiv, aids, hepatitis, tuberculose, SARS, mazelen, gordelroos, kinkhoest, difterie... er is maar weinig waaraan ik in mijn vak niet ben blootgesteld. En met als belangrijke uitzondering SARS heb ik me daarbij eigenlijk zelden kwetsbaar, overweldigd of uitgesproken bang gevoeld.

Abdu Sharkawy is arts en specialist infectieziekten bij het University Health Network in Toronto. Tot 9 maart waren in Canada 77 besmettingen bekend van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt; één patiënt is overleden.

Ik ben niet bang voor het coronavirus. Ik maak me wel zorgen over de gevolgen van een nieuwe besmetting die zich over de hele wereld heeft verspreid en nog altijd terrein blijft winnen. Ik maak me terecht zorgen om het welzijn van ouderen en van mensen met een zwakke gezondheid, of van de minderbedeelden die het meest en onevenredig zullen lijden onder deze nieuwe plaag. Maar ik ben niet bang voor het coronavirus.

Waar ik wel bang voor ben, is de redeloosheid en de golf van angst die de samenleving massaal in een verlammende spiraal van paniek heeft gebracht, waarin afzichtelijke hoeveelheden worden ingeslagen van alles waarmee een schuilkelder in een post-apocalyptische wereld naar behoren zou kunnen worden gevuld.

Eerstelijnsverzorgers

Ik ben bang voor de speciale gezichtsmaskers die uit ziekenhuizen en klinieken voor spoedeisende zorg worden gestolen terwijl ze daar juist nodig zijn voor eerstelijnszorgverleners en die in plaats daarvan worden gedragen op vliegvelden en in winkelcentra en koffielounges, en die de angst en argwaan bij anderen alleen maar aanwakkeren.

Ik ben bang dat onze ziekenhuizen zullen worden overspoeld door alle mensen die denken dat ze „het waarschijnlijk niet hebben, maar die zich toch maar liever willen laten onderzoeken, want je weet maar nooit...”, en dat de patiënten met hartfalen, emfyseem, longontsteking en beroertes de prijs zullen betalen voor de overvolle wachtkamers op de spoedeisende hulp en het beperkte aantal artsen en verpleegkundigen om hen te beoordelen.

Ik ben bang dat de reisbeperkingen zover zullen gaan dat huwelijken worden afgelast, diploma-uitreikingen worden gemist en families niet meer bij elkaar komen. En ja, zelfs dat grote feest genaamd de Olympische Spelen – daar zou ook een streep door kunnen gaan. Kunt u zich dat voorstellen?

Ik ben bang dat diezelfde epidemische angsten de handel zullen inperken en in tal van sectoren, zakelijk en anderszins, de relaties zullen schaden en uiteindelijk in een mondiale recessie zullen uitmonden.

Maar het meest ben ik bang voor de boodschap die we onze kinderen meegeven als ze met een dreiging te maken krijgen. In plaats van hun verstand te gebruiken en zich rationeel, open en altruïstisch op te stellen, zeggen we hun dat ze in paniek moeten raken en bang, achterdochtig, reactionair en zelfzuchtig moeten zijn.

Niet gissen

Corona is nog lang niet voorbij. Op een gegeven moment komt het naar een stad, een ziekenhuis, een vriend of vriendin of zelfs een familielid om u heen. Verwacht het. Laat u niet verder verrassen. Feit is dat het virus zelf vermoedelijk niet veel kwaad zal doen als het er eenmaal is. Maar ons eigen gedrag en onze houding om vooral voor onszelf te vechten zouden weleens rampzalig kunnen zijn.

Ik smeek u allemaal. Demp uw angst met gezond verstand, uw paniek met geduld en uw onzekerheid met kennis. We hebben nu de kans om veel te leren over gezondheidshygiëne en hoe we de verspreiding van talloze overdraagbare ziekten in onze samenleving kunnen beperken.

Laten we deze uitdaging samen aangaan en daarbij het beste met anderen voorhebben, met geduld en vooral in een niet aflatende poging om naar waarheid, feiten en kennis te zoeken niet te speculeren, te gissen en in rampspoed te denken.

Feiten, geen angst. Schone handen. Een open hart. Onze kinderen zullen ons er dankbaar voor zijn.