Ombudsman: verbeter voorzieningen opvanglocaties asielzoekers

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman roepen het ministerie van Justitie en Veiligheid op verblijfslocaties van asielzoekers te verbeteren. Door lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zitten asielzoekers lang op locaties bedoeld voor korte opvang, schrijven Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dinsdag in een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD). De brief roept op om de voorzieningen in deze locaties gelijk te maken aan voorzieningen in normale asielzoekerscentra.

In de brief roepen de ombudsman en -vrouw op voorzieningen in zogenoemde ‘pre-pol locaties’ te verbeteren. Deze hebben minder voorzieningen dan normale aszielzoekerscentra: volgens de ombudsman is privacy schaars, is er nauwelijks dagbesteding voor asielzoekers. Ook ontvangen ze geen leefgeld.

Negenduizend asielzoekers wachten volgens de ombudsman en -vrouw momenteel tot hun aanvraagproces begint. De lange wachttijden veroorzaken volgens de twee onrust bij asielzoekers. De procedure hoort binnen een paar weken te starten, maar sommige asielzoekers wachten bijna twee jaar. Ze schrijven dat dit tot grote onzekerheid bij volwassen bewoners en kinderen leidt. „Wij hebben grote zorgen over de opgelopen wacht- en behandeltijden en de gevolgen hiervan voor asielzoekers”, aldus Van Zutphen en Kalverboer.

