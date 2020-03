‘My Spy’: geen relatie, wel een goudvis

Na dertig jaar is de tijd rijp voor een remake van hitkomedie Kindergarten Cop. Raakte in 1990 agent Arnold Schwarzenegger gehecht aan zijn ‘cover’ van kleuterleider en aan de ondergedoken echtgenote van een drugsbaron, ditmaal moet opgepompte vleestaart Dave Bautista als CIA-agent JJ weduwe Kate en haar negenjarige dochter Sophie bespioneren. Zij zijn uit Parijs gevlucht voor een terrorist die een kofferatoombom wil maken. De kleine, kordate Sophie (Chloe Coleman) beseft al snel dat ze onder surveillance is, dwingt JJ via chantage de rol van surrogaatvader op en probeert hem aan haar moeder te koppelen.

Je verwacht het ergste na Bautista’s pijnlijk vervelende odd couple-komedie Stuber (2019), maar My Spy valt reuze mee. Bautista is innemend als rouwdouwer JJ („Ik heb geen relaties, ik heb een goudvis”) die tegenstribbelend ontdooit voor gezin, liefde en vriendschap. Zijn chemie met wijsneus Sophie, nerdy partner Bobbi (Kristen Schaal), moeder Kate (Parisa Fitz-Henley) en dat leuke homostel van daarnaast deugt. Die laatsten pimpen Bautista met ‘queer eye’ op voor zijn eerste date en leren hem dat je dan niet begint over het drinken van je urine op missie in Afghanistan. Hoe tergend voorspelbaar My Spy in grote lijnen ook is, allerlei kleine, vaak onverwachte vondsten houden het levendig.

Komedie My Spy Regie: Peter Segal. Met: Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley, Kristen Schaal. In: 70 bioscopen ●●●●●

