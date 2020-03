‘Met een goed boek en mooie muziek is het niet zo’n probleem’

Het restaurant is dicht. Het bruine café is gesloten. Van het eigen zwembad kan geen gebruik worden gemaakt. De bridgewedstrijden zijn afgelast. „Dat vinden veel mensen verschrikkelijk. Bridge is iets waar mensen naar uit kijken”, zegt Els Kenter (71), wedstrijdleider van de bridgevereniging op maandag in De Leyhoeve.

Het ‘woonlandschap’ voor senioren in Tilburg heeft maatregelen genomen, nadat in de zorgafdeling van het luxe woongebouw bij een van de bewoners corona was vastgesteld. De zorgvleugel met tachtig appartementen is afgesloten. De overige bewoners in de tweehonderd appartementen is verzocht zoveel mogelijk contact met anderen te mijden. „Dat doen we”, zegt Willem Luiten (87), die er samen met zijn vrouw sinds de opening vier jaar geleden woont. „Ik begrijp de maatregelen goed. Ouderen zijn een kwetsbare groep. Maar het laatste wat we moeten doen, is paniek zaaien. Ik maak wel eens een grapje en dan zeg ik: ‘Weet je wat gevaarlijk is? Leven. Daar ga je zeker van dood.’” Luiten denkt dat het „wel over waait. Ik maak elke dag een wandeling door het park met mijn rollator. En elk nadeel heeft z’n voordeel: in plaats van dat ik elke ochtend ga zwemmen, draai ik me nu nog een keertje om.”

Stiller in het complex

Het is wel wat stiller geworden in het seniorencomplex, erkent bewoner Peter Année (86). „Maar stilte kan ook zinvol zijn. Ik blijf zo veel mogelijk in huis. Als je een goed boek hebt en mooie muziek, dan zijn de maatregelen helemaal geen probleem. Het gaat erom dat het probleem snel en efficiënt wordt opgelost. We moeten alle leed niet op ons zelf betrekken. In China en Italië zijn de problemen veel groter. We mogen ons niet beklagen. Het is allemaal niet zo’n ramp.”

Hoe ziek word je ervan? En 26 andere vragen over het coronavirus

Nee, saai hoeft het ondanks de maatregelen in De Leyhoeve niet te zijn. „Ik kan mezelf goed bezig houden”, zegt Willem Luiten. „Ik kom altijd tijd te kort. Ik studeer veel.” Ook Els Kenter weet zich zonder het bridgen goed te vermaken. „Ik lees, kijk televisie, luister naar de radio. Ik doe computerspellen. Hou van handwerken. Ik verveel me never nooit.”

Verhongeren zullen de bewoners niet; ze laten de boodschappen bezorgen of slaan ze zelf in bij de supermarkt. Bovendien laat De Leyhoeve ondanks de sluiting van het restaurant dagelijks maaltijden bereiden. Die kunnen bij de keuken worden afgehaald.

Meer zorgen maakt Els Kenter zich om de rest van Brabant. „Het indammen van de ziekte is niet verkeerd, maar wat doet dit met de economie? Mijn dochter en mijn schoonzoon waren vandaag niet welkom op hun werk. Half Brabant ligt plat. Ik vraag me wel eens af: waar gáát het over. Vorig jaar hadden we hier een pittige griep en een aantal mensen moest met longproblemen naar het ziekenhuis, enkelen zijn overleden. Dáár heb ik nooit iets over gehoord.”

Maaltijdbezorgers

Kwetsbare Brabantse ouderen die zelfstandig en zonder steun wonen, zijn voor hun primaire levensbehoefte afhankelijk van anderen. Bijvoorbeeld van maaltijdbezorgers. „De meeste van onze klanten zijn zeventigplussers en dat is een gevaarlijk doelgroep”, zegt Mark Verwijst uit Heeswijk-Dinther, bij Den Bosch. De franchisenemer van Eten met gemak heeft nog geen explosieve stijging van de vraag gezien, maar levert wekelijks aan vierhonderd adressen verse maaltijden die een week lang in de koelkast goed blijven. „Ik zou niet willen dat er door mijn toedoen iets met de klanten gebeurt. Ik moet hier serieus mee omgaan.”

Leerkrachten en kinderen van Brabantse scholen blijven thuis

Hij geeft „sowieso” geen handen, houdt een meter afstand en drinkt nergens koffie. „Dat doe ik wel langs de snelweg.” Hij heeft desinfectiemiddelen en mondkapjes in zijn twee bestelauto’s, plus in de grootste bestelauto een installatie om z’n handen met sop te wassen. „Met een waterreservoir voor twintig wasbeurten.”

Dinsdag rijdt hij zestig adressen af in gemeenten rondom Den Bosch. „Het is vandaag erg rustig op de weg. Ik heb het gevoel dat ik op een zondag rijd.” Zijn collega Jochem Vogels, franchiser voor hetzelfde bedrijf in de omgeving van Breda, zoekt eveneens „zo min mogelijk contact” met de kwetsbare groep klanten. „We willen onze dienstverlening waarborgen, maar we houden wel gepaste afstand. Wij leveren tot aan de voordeur. We gaan alleen over de drempel als mensen echt hulpbehoevend zijn.”

Ook andere maaltijdbezorgers zeggen strenge hygiënische protocollen te hanteren. En men is voorbereid op extra vraag. „We willen absoluut geen misbruik maken van de situatie, maar we zijn wel op alles voorbereid”, zegt directeur Julius Rorink van Apetito. „We hebben voldoende voorraden en chauffeurs en anticiperen op het aanvragen van ontheffingen als gemeenten straks worden afgesloten.”

De chauffeurs van maaltijdbezorger Vers aan tafel proberen tijdens de coronacrisis in Brabant na het afgeven van de maaltijd snel weer weg te wezen, vertelt directeur Joost de Man. „Maar sommige oudere klanten zijn zo kwetsbaar door dementie bijvoorbeeld, dat we de maaltijden vaak op verzoek van de kinderen toch in de vriezer plaatsen.” Daarbij houden ze uiteraard een meter afstand. „En we wassen zo veel mogelijk onze handen.”