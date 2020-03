Lahav Shavi verlengt contract als chef-dirigent bij Rotterdams Philharmonisch Orkest

Chef-dirigent Lahav Shani heeft zijn contract als chef van Rotterdams Philharmonisch Orkest verlengd tot augustus 2026. Hij zal het orkest steeds ongeveer 12 weken per seizoen dirigeren, deels in Rotterdam, deels op tournee. Voor 2021/2022 staat een grote Aziëtournee in de planning.

Diepenbrock en Pijper

Shani, die al uiteenlopende werken verkende, blijft zijn repertoire in Rotterdam uitbreiden. Hij zet zijn cyclus van Bruckner- en Mahlersymfonieën voort en dirigeert het onderbelichte Nederlandse repertoire van componisten als Diepenbrock en Pijper. Ook zal hij per seizoen verscheidene premières dirigeren van Nederlandse en internationale componisten en zijn dubbelrol als pianist/dirigent continueren.

Shani (1989) trad in 2018 aan als opvolger van Yannick Nézet-Séguin en de jongste chef-dirigent in de geschiedenis van het Rotterdamse orkest. Vanaf komend seizoen is hij tevens Music Director van het Israëlisch Filharmonisch Orkest. Shani: ,,Ik heb met veel plezier getekend voor een tweede termijn. Ik verheug me erop onze muzikale samenwerking nog verder te verdiepen."