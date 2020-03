Koning opent tentoonstelling over besmettelijke ziekten

Koning Willem-Alexander opent 15 april een tentoonstelling die wel erg actueel is geworden. ‘Besmet!’ in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden gaat over de impact van besmettelijke ziekten. Aan bod komen ziektes van vroeger, zoals de pest en pokken – maar nu óók het coronavirus.

De tentoonstelling stond al twee jaar gepland, laat een woordvoerder van het museum weten. De timing met de uitbraak van Covid-19 is dus toeval en kritiek op het meeliften met de actualiteit heeft het museum vooralsnog niet gehad. Het Boerhaave heeft dan ook niet overwogen om de tentoonstelling te schrappen. „De expositie gaat over het feit dat uitbraken van besmettelijke ziekten van iedere dag zijn. We vinden het nu juist belangrijk hier extra aandacht voor te vragen”, aldus de woordvoerder.

Door de actualiteit van de afgelopen maanden hebben de samenstellers van de tentoonstelling sommige teksten wel herschreven. „We proberen overeenkomsten tussen vroeger en nu te laten zien. Bijvoorbeeld dat maatschappelijke uitsluiting bij ziekten van alle tijden is. Ook laten we zien hoe de wetenschappelijke zoektocht naar medicijnen zich door de jaren heeft ontwikkeld.” ‘Besmet!’ is tot en met 14 maart volgend jaar te zien.