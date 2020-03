Italië: bewegingsbeperking geldt nu voor het hele land

In heel Italië is met onmiddellijke ingang de bewegingsvrijheid ingeperkt. „We moeten onze gewoontes veranderen”, zei premier Conte op de persconferentie waarop hij dit maandagavond bekendmaakte.

De maatregel komt nadat op de dagelijkse persconferentie aan het einde van de dag van Bescherming Burgerbevolking was bekendgemaakt dat het aantal positief geteste mensen met bijna 1.600 was gestegen. Nu zijn het er bijna 8.000, los van de overledenen en de mensen die zijn genezen.

„Er is geen tijd meer, er zijn hardere maatregelen nodig”, zei Conte. „Er is een duidelijke stijging van het aantal besmettingen en van het aantal overlijdens.” Met 97 nieuwe doden komt het totale aantal nu op 463.

Alleen verplaatsingen voor werk, wegens gezondheidsproblemen of een aantoonbare dringende noodzaak zijn toegestaan. Deze maatregel was zaterdagnacht al ingesteld voor een deel van het noorden, maar is nu uitgebreid naar heel Italië. Terwijl een meerderheid van de Italianen Contes oproep tot verantwoordelijk gedrag ter harte neemt, zijn er de afgelopen dagen veel incidenten geweest van mensen die de aanbevelingen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, in de wind sloegen.

Premier Conte vat de nieuwe maatregel samen als: ‘Ik blijf thuis’

Iedere publieke bijeenkomst in Italië is verboden. De voetbalcompetitie is stilgelegd tot begin april. „We moeten allemaal van iets afzien voor het welzijn van Italië, van onze ouders, onze grootouders”, zei Conte. „We kunnen ons mogelijkheden van besmetting niet meer permitteren.”

De stations en vliegvelden blijven open, metro, bus en tram blijven rijden, maar in veel gevallen zijn verbindingen geschrapt en is de dienstregeling aangepast.

De afgelopen twee dagen was in de zuidelijke regio’s van Italië onrust ontstaan over een groot aantal mensen uit het noorden dat plotsklaps naar het zuiden is gereisd, waar tot nu toe minder besmettingen zijn en waar aanvankelijk geen beperkingen golden.

Conte zei dinsdagavond dat je het nieuwe decreet ‘Ik blijf thuis’ zou kunnen noemen. Dat is een verwijzing naar een hashtag op sociale media van artiesten die jongeren willen aansporen om de aanbevelingen tot weinig sociaal contact beter ter harte te nemen.

De Italiaanse regering maakt zich grote zorgen over de vraag of het systeem van gezondheidszorg het nog steeds stijgende aantal besmettingen aankan. De ziekenhuizen in Lombardije, die een goede reputatie hebben, zijn overbelast. De afgelopen dagen zijn niet-coronapatiënten overgebracht naar andere regio’s. De gezondheidszorg in het zuiden is veel slechter georganiseerd en heeft veel minder capaciteit.