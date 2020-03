‘Gewoon een liefdesverhaal tussen twee zwarte mensen: poëzie’

‘Iedereen is wel eens op een slechte date geweest”, zegt de Britse acteur Daniel Kaluuya (31) tijdens een persdag in Londen voor de film Queen & Slim. Maar de gewelddadige afloop? „Dat komt doordat wij eruitzien zoals wij eruitzien. Daarom liep onze date zo af.”

Met de Britse actrice Jodie Turner-Smith (33) deelt Kaluuya de hoofdrol in een romantisch drama waarin de Afro-Amerikanen Queen (Turner-Smith) en Slim (Kaluuya) op weg naar huis na een ongemakkelijke Tinderdate door een witte politieagent worden aangehouden. Als Slim de gewelddadige agent uit zelfverdediging doodschiet, moeten de twee dertigers vluchten om uit handen van justitie te blijven.

Daniel Kaluuya houdt van films met een universeel uitgangspunt. Hier is dat de mislukte eerste date, in horrorkomedie Get Out (2017), zijn doorbraakfilm, een eerste ontmoeting met de – witte – schoonfamilie. Ook in Get Out speelt zijn zwart-zijn een sleutelrol in de dramatische afloop. „Queen & Slim is heel herkenbaar, maar geeft zijn specificiteit niet op om universeel te zijn.”

Al jaren loopt in Hollywood het debat of black movies, films met voornamelijk zwarte personages gemaakt door voornamelijk zwarte mensen, universeel kunnen zijn. Is Queen & Slim dat? „Ja. Zwarte films worden nog steeds ge-brand als ‘niet universeel’ en witte films als ‘universeel’. Maar dit is een road movie, net als vele andere. Met een twist op het klassieke narratief. Juist dat is interessant!”

Toen Queen & Slim in november in de Verenigde Staten verscheen, werd de film snel bestempeld als ‘de zwarte Bonnie & Clyde’. Een vergelijking die voor de hand ligt, maar volgens Kaluuya inaccuraat is. „Bonnie & Clyde waren criminelen”, legt hij uit. „Het verschil is dat wij gecriminaliseerd worden om onze huidskleur. Ons vertrekpunt is een reactie op die criminalisering, waarna we gewoon proberen te overleven. Thematisch ligt Queen & Slim dichter bij Thelma & Louise.” In die film uit 1991 vluchten de hoofdpersonages nadat Louise uit noodweer een man heeft doodgeschoten die Thelma probeert te verkrachten.

Actrice Jodie Turner-Smith is dolblij met Queen & Slim, haar doorbraak. Ze speelde tot dusver vooral bijrolletjes in series, al viel ze in 2017 wel op als Azima Kandie in de post-apocalyptische serie The Last Ship. Toch werden er ook vraagtekens geplaatst bij de casting van Kaluuya en Turner-Smith. Kunnen twee Britten zich wel echt verplaatsen in een verhaal over politiegeweld dat zo verankerd is in de Afro-Amerikaanse ervaring?

Turner-Smith: „Een acteur kan iemand spelen die ziek is, ook al is de acteur niet ziek. Of een crimineel, ook al is hij geen crimineel. Het is je werk om een rol te spelen die misschien wel geen enkele overeenkomst vertoont met je eigen leven.”

Kaluuya: „Ja, natuurlijk kan dat, 100 procent. Als je empathie hebt voor andermans ervaringen en bereid bent om je ego en perspectief op te geven. De Engelstalige zwarte cultuur die de wereld kent, is de Afro-Amerikaanse cultuur. Ik ben er zelf al zo lang aan blootgesteld en ik heb zo veel parallellen gezien met mijn eigen leven dat ik die cultuur begrijp, denk ik. En wat ik dan niet begrijp, daarover stel ik vragen.”

Een populaire hashtag op sociale media is ‘#BlackExcellence’. In de film vraagt Slim zich op een bepaald moment af waarom zwarte mensen altijd voortreffelijk moeten zijn. Is dit herkenbaar voor jullie?

Kaluuya: „Het is herkenbaar want, inderdaad: waarom? Waarom kunnen we niet gewoon bestaan?”

Zou u middelmatig willen zijn?

Kaluuya: „Ik zou het geweldig vinden om middelmatig te zijn. Of om gewoon het gevoel te hebben dat ik dat mag zijn.”

Turner-Smith: „En dat dat gewoon oké is.”

Kaluuya: „Ik herinner me een moment, enkele jaren geleden, na een heel drukke periode. Ik deed het een beetje rustiger aan en ik voelde me daar direct enorm schuldig over, alsof ik laks en zelfgenoegzaam werd. Ik had het gevoel dat ik moest blijven gaan, moest blijven werken. Het tij was mij in een richting aan het duwen waarin ik niet wilde gaan. Wanneer Slim zich in de film afvraagt waarom zwarte mensen altijd voortreffelijk moeten zijn, bedoelt hij: ‘Yo, er is helemaal geen tij. Het water staat stil.’ En ik denk dat zwarte mensen vaak niet het gevoel hebben die luxe te hebben zich te mogen ontspannen. Voor ons is er geen stilstaand water. Het tij neemt ons steeds verder weg van waar we willen zijn.”

Turner-Smith: „Kijk maar naar deze film. Die was niet gemaakt als Get Out niet zo voortreffelijk was geweest. Dat heeft te maken met alle vooroordelen over kwaliteit of universaliteit van zwarte films. Dus ook al zouden we middelmatig willen zijn, dat gaat niet.”

Voelden jullie druk bij het maken van deze film?

Kaluuya: „Ja, want als deze film niet succesvol is, betekent het dat de zwarte filmers na ons minder kansen en middelen krijgen om hun film te maken. Ik denk niet dat witte filmers diezelfde druk ervaren. Het voelt alsof wij onze hele gemeenschap dragen, en dat is geweldig, maar…”

Turner-Smith: „Waarom mogen wij niet gewoon zijn?”

Welke films zouden jullie dan in de toekomst willen maken?

Turner-Smith: „Wat ik mooi vond aan deze film, is dat het in feite gewoon een liefdesverhaal is tussen twee zwarte mensen. Gewoon fucking prachtig, poëzie. Ik wil zulke verhalen ook kunnen vertellen zonder ons trauma centraal te stellen. Verhalen die het idee normaliseren dat zwarte mensen gewoon mensen zijn.”

Kaluuya: „Ik vind dit echt een moeilijke vraag.” Na een stilte: „Ik zou een komedie willen maken. Ik kan het best gebruiken om een beetje te lachen.”

Turner-Smith: „En ooit wil ik een historische film maken waarin ik geen tot slaafgemaakte ben.” Ze lacht: „Een mooie hoepelrok en korset dragen, met mijn tieten tot aan mijn keel, waardoor ik niet kan ademen. Dat zou echt cool zijn.”

