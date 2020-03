Gedoemde gangster in zwoel noodlotsdrama

Een gedoemde gangster, een prostituee met een gouden hart – of is ze een femme fatale? Regisseur Diao Yinan won in 2014 de Gouden Beer van de Berlinale met zijn gure ‘China noir’ Black Coal Thin Ice: een gestileerde, archetypische thriller die toch ferm geworteld was in een rauwe, zelfs klungelige realiteit. Net als opvolger The Wild Goose Lake, die in Cannes in competitie draaide. Daar holt de politie opnieuw als ‘comedy capers’ achter de feiten aan, maar ontbreekt impliciete sociale kritiek; tijden zijn veranderd in China.

Zhou Zenong, leider van een bende scooterdieven, is de gedoemde, zwijgzame gangster. Zijn dagen zijn geteld als hij in de strijd met een rivaliserende bende per ongeluk een politieman doodt. Ondergedoken in een wetteloze badplaats bij het Wildezwanenmeer hoopt de gewonde Zhou nog te kunnen regelen dat zijn verwaarloosde, epileptische echtgenote het tipgeld opstrijkt dat op zijn hoofd staat. Maar de politie heeft de klopjacht geopend, vijandige gangsters zinnen ook op de bijna 40.000 euro en wie kan Zhou nog vertrouwen? ‘Baadster’ Liu Aiai, die opdracht heeft hem te helpen? Zij is droef, ingehouden en verstijfd van argwaan: heeft alle minachting en misbruik die ze ondergaat haar tot ieen cynische overlever gemaakt? Liu Aiai is de echte hoofdpersoon, zo blijkt.

Diao Yinan bewijst zich in The Wild Goose Lake als een begenadigd stilist: deze zomerfilm stoomt in zwoele, diep verzadigde kleuren. En als een grootheid in de mise-en-scène: er is een briljant chaosgevecht tussen motordieven in een hotel en een paranoïde gefilmde ontmoeting op een markt waar vrijwel iedereen undercover blijkt te zijn, ook de mannen met lichtgevende gymschoenen die op Boney M. dansen.

Diao vertaalt romantische genreconventies vaak bewust grof of kluchtig. Zo is er bij een gedoemde held vaak zo’n moment van berusting: hij weet dat het spel spoedig uit is en zoekt nog eenmaal troost in de schoonheid van het leven. Bij The Wild Goose Lake krijgt dat gestalte in een sippe pijpbeurt op een roeiboot, waarna Liu Aiai routineus haar mond spoelt. Dat versterkt gek genoeg de vibe van broeierig fatalisme.

Niet elke vondst van Diao slaagt. Komisch gebruik van een paraplu als moordwapen detoneert in een grimmige vechtpartij, een montage van paniekerende dierenogen tijdens een schietpartij in een dierentuin is wat bedacht. Kill your darlings, denk je dan, maar zulke rommelige details ondermijnen dit overrijpe noodlotsdrama niet werkelijk.

Misdaad The Wild Goose Lake Regie: Diao Yinan. Met: Ge Hu, Fan Liao, Lun-Mei Kwei. In: 33 bioscopen ●●●●●

