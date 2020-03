Ik moet toegeven dat ik het virus aanvankelijk had onderschat. Ik schudde mijn hoofd over de ophef en achtte mijzelf veilig achter mijn eigen premature conclusie dat het een griepje betrof.

Elke dag om zes uur ontvangt mijn vriendin Stella het virusbulletin met de nieuwe cijfers. Eerst werd dat twee keer per dag uitgegeven, maar het bulletin van twaalf uur is geschrapt om paniek te voorkomen. Zondag waren er in Italië op één dag 133 mensen overleden aan het virus.

„Een paar dagen geleden was ik nog onder de indruk als er honderd nieuwe besmettingen werden gerapporteerd”, zei ze. „Nu zijn het er al meer dan duizend.”

We moesten naar het hoofdpostkantoor aan Via Dante om een aangetekende brief op te halen. Dit Palazzo delle Poste is een van galmend marmer opgetrokken relict uit tragere tijden, toen de wereld nog met voorname poststukken werd geregeld. Voor de monumentale ingang stond een rij als een stippellijn van wachtenden die conform de nieuwe regels een meter afstand van elkaar hielden. Er mochten slechts zoveel mensen tegelijk de majestueuze hal in als er loketten open waren. Carabinieri met mondkapjes hielden toezicht.

Niemand heeft het nog over iets anders. Nu overheerst woede op Milanezen die zondagnacht, voordat Lombardije werd afgesloten, massaal naar het zuiden zijn gevlucht. Zelfzuchtige criminelen zijn het, die de noodsituatie doodleuk denken te kunnen uitzitten in de hotels en in hun tweede huizen aan onze zee.

Stella’s zus, die radiologe is in het ziekenhuis van San Martino, stuurt horrorberichten van het front. Er is tekort aan alles. Haar collega’s in Lombardije zijn wanhopig. Wegens een tekort aan bedden en beademingsapparaten moet er besloten worden wie voorrang krijgt en wie ze helaas bij gebrek aan middelen en mankracht moeten laten sterven.

Stella en ik gingen op zoek naar een ontsmettingsmiddel, maar het was in alle apotheken uitverkocht.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.