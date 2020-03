KLM vervoerde in februari bijna een kwart minder passagiers naar Azië. Dat was het gevolg van reisbeperkingen ingesteld vanwege het coronavirus. Hierdoor werden veel vluchten naar bestemmingen in China geschrapt.

Wereldwijde dodental coronavirus overschrijdt vierduizend

Het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt heeft meer dan vierduizend dodelijke slachtoffers geëist. Deze grens werd maandagnacht overschreden toen China bekendmaakte dat nog zeventien mensen aan het virus zijn overleden. Het dodental staat nu op 4.026. Meer dan 64.000 mensen die ze ziekte hadden, zijn inmiddels weer hersteld.

Maandagnacht maakten ook Panama en Mongolië de eerste gevallen van het coronavirus bekend. In Mongolië is een Fransman positief getest op het virus, in Panama een vrouw die onlangs in Spanje is geweest. Het is niet bekend welke nationaliteit zij heeft.