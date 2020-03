Aantal Nederlanders dat dagelijks niet of nauwelijks drinkt toegenomen

41 procent van de volwassen Nederlanders drinkt niet, of drinkt niet meer dan een glas per dag. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS die gaan over alcoholconsumptie. Van de Nederlandse vrouwen dronk vorig jaar ruim de helft hooguit één glas alcohol, onder mannen was dit dertig procent.

Onder mensen van 75 jaar en ouder is het nog gangbaarder om weinig te drinken: twee op de drie ouderen drinken niet meer dan één glas per dag, zoals ook de Gezondheidsraad adviseert. Nederlanders tussen de achttien en dertig jaar voldoen daar het minst aan en halen de 30 procent nog niet. Mensen met een laag inkomen drinken minder vaak op dagelijkse basis dan Nederlanders met een hoog inkomen.

De cijfers zijn gebaseerd op een enquête naar levensstijl en gezondheid. Daarbij werden deelnemers gevraagd of zij hoeveel zij dagelijks dronken. Naar gemiddelden per week, bijvoorbeeld door uitschieters in het weekend, werd niet gevraagd.

‘Meer bewustwording’

Het CBS concludeert dat de afgelopen jaren steeds meer mensen zich zijn gaan houden aan de richtlijn voor verantwoord alcoholgebruik. In 2014 dronk ruim 37 procent van de volwassenen elke dag niet of nauwelijks, ten opzichte van 41 procent in 2019. Het Trimbos-instituut, dat meewerkte aan het onderzoek, spreekt wel van „minimale verschillen” tussen 2014 en 2019.

Dat iets meer mensen niet of nauwelijks drinken, komt volgens het Trimbos bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes zoals ’40 dagen geen druppel’ en ‘Dry January’. Wel valt er volgens het instituut nog veel te winnen wat betreft bewustwording over de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik. Ziekteverzuim en verkeersongelukken als gevolg van alcohol kosten de samenleving bijvoorbeeld geld. Het RIVM schatte de kosten van alcoholgebruik voor de samenleving in 2013 op ongeveer 2,3 tot 4,2 miljard euro.