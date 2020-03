Zweeds-Franse acteur Max von Sydow (90) overleden

De Zweeds-Franse acteur Max von Sydow, die twee keer werd genomineerd voor een Oscar, is op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw maandag „met een gebroken hart en oneindig verdriet” bekendgemaakt, aldus het Franse persbureau AFP.

Von Sydow - geboren op 11 april 1929 in het Zweedse Lund - speelde in meerdere klassiekers van de beroemde toneel- en filmregisseur Ingmar Bergman, zijn landgenoot. Hij werd onder meer bekend om zijn rol in Bergmans Det Sjunde Inseglet (Het zevende zegel, 1957), waarin Von Sydow een potje schaak speelde met de Dood.

In 1965 maakte de acteur de overstap naar Hollywood, waar hij ook succesvol werd. Na zijn debuut als Jezus in The Greatest Story Ever Told speelde hij onder meer de duiveluitdrijvende priester in horrorcultfilm The Exorcist (1973), een rol waarmee hij internationale roem vergaarde.

Game of Thrones

Von Sydow bleef decennialang opvallende rollen spelen. In hit-fantasyserie Game of Thrones vertolkte hij in 2016 de rol van orakelfiguur The Three-Eyed Raven. Von Sydow ontving voor die rol een Emmy-nominatie. Voor zijn rollen in de boekverfilming Extremely Loud & Incredibly Close (2011) en Pelle erobreren (Pelle de veroveraar, 1987), waarin hij een arme boer speelde, werd hij genomineerd voor een Oscar.

Von Sydow, die zichzelf omschreef als een „verlegen-jongen-die-acteur-werd”, speelde in bijna tweehonderd films en tv-producties. Naar eigen zeggen zocht hij altijd „een verscheidenheid aan rollen”. Hij wilde zo vermijden „vast te komen te zitten in min of meer één type personage”. In 2002 kreeg Von Sydow de Franse nationaliteit.