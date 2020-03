UMC Utrecht gaat medische dossiers failliet Slotervaart beheren

Het UMC Utrecht gaat de medische dossiers beheren van het failliete Slotervaartziekenhuis. Dat meldt het Utrechtse ziekenhuis maandag. Vanaf 20 april kunnen patiënten hun dossiers digitaal of telefonisch aanvragen bij een speciaal daarvoor ingericht MC Slotervaart-loket in het UMC Utrecht.

Het UMC Utrecht zal de dossiers gescheiden van zijn eigen archief beschikbaar houden voor de patiënten en zorgverleners, mits die toestemming krijgen van de patiënt. Tot 20 april kunnen patiënten wel nog bij het Slotervaart terecht.

Dossiers moeten lang bewaard worden

De wet schrijft voor dat medische dossiers - zelfs als iemand overleden is - minstens vijftien jaar bewaard moeten blijven. Sinds het faillissement van het Slotervaartziekenhuis eind 2018 hebben de curatoren samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook gezocht naar een beheerder voor de gigantische hoeveelheid patiëntendossiers die het Amsterdamse ziekenhuis in zijn archief had.

In oktober 2018 vroegen zowel het MC Slotervaart als de IJsselmeerziekenhuizen uitstel van betaling aan vanwege acute geldnood. Zorgverzekeraars weigerden een financieel ‘vangnet’ ter beschikking te stellen, waarna de ziekenhuizen failliet gingen.