Transformatorhuisjes zijn hart van energietransitie

Bij beleggen draait het om belofte. Hoe een bedrijf er nu voor staat, is voor investeerders niet per se het belangrijkste. Vooral wat zij zien in een fonds, wat de vooruitzichten ervan zijn, stut een beurskoers.

Neem je dat in ogenschouw, dan hebben beleggers veel vertrouwen in Alfen, de Almeerse fabrikant van transformatorhuisjes en laadpalen. Deze week precies twee jaar geleden debuteerde het aan het Damrak. Sindsdien steeg de prijs van het aandeel van 10 naar 26 euro.

Jan Richard, hij is van de Duitse zakenbank Berenberg, denkt dat de prijs de komende vijf jaar naar 90 euro stijgt. „Alfen is mijn favoriete aandeel”, zegt hij enthousiast aan de telefoon. „Zij vormen de ruggegraat van de energietransitie.”

Rondom elektriciteit is veel aan de hand. Aan de aanbodkant: vroeger leverden een paar grote centrales stroom, nu zijn er tientallen opweklocaties door het land. Denk aan zonne- en windparken. Nu Nederland van het gas af gaat, neemt het elektriciteitsaanbod alleen maar toe. Dan de vraagkant: mensen kopen meer elektrische auto's en elektrische fietsen. De behoefte aan elektriciteit groeit.

Alfen zit daar precies tussenin, legt Richard uit. Het in 1937 opgerichte bedrijf zette Nederland de afgelopen decennia vol met tienduizenden transformatorhuisjes: bakstenen kubussen die je op allerlei plekken tegenkomt – in woonwijken, langs wandelpaden. Deze huisjes zetten hoogspanning (die centrales opwekken) om in laagspanning (die huishoudens en bedrijven gebruiken).

Niet gek dus, nu aanbod van en vraag naar elektriciteit zo stijgen, dat beleggers zoveel vertrouwen hebben in Alfen. De transformaterhuisjes zijn nodig om de energietransitie te faciliteren.

Alfens cijfers weerspiegelen die trend. In vijf jaar tijd verdrievoudigde de omzet bijna, naar ruim 143 miljoen euro in 2019. De nettowinst bedroeg 6,2 miljoen euro. De consensus onder analisten is dat dit jaar de omzet opnieuw stijgt, met maximaal 40 procent.

Van Alfens inkomsten is bijna driekwart afkomstig uit bouw en onderhoud van transformatorhuisjes, zegt analist Lotte Timmermans van ABN Amro. „In dat segment zijn ze in Nederland al jaren marktleider, met klanten als Alliander en Enexis. Bij veel nieuwe oplaadstations voor elektrische auto's van Fastned of Shell zet Alfen de transformatorhuisjes neer. Soms regelen ze de netwerkaansluiting ook nog.”

Een andere reden dat beleggers Alfen waarderen, denkt Timmermans, is dat het bedrijf goed scoort op de ESG-meetlat. Daarmee worden bedrijven onder andere beoordeeld op duurzaamheid.

Jan Richard wil nog even bij de transformatorhuisjes stilstaan. De laatste jaren zijn die steeds meer, met een lelijk woord, smart geworden. „Alfen heeft software ontwikkeld om de in- en uitstroom van elektriciteit in de huisjes te volgen. Zo hebben hun klanten goed zicht op pieken en dalen en kunnen ze de elektriciteitsvoorziening stabiel houden. Daarin is Alfen verder dan wie dan ook.”

De rest van de omzet haalt Alfen uit het maken van laadpalen (19 procent) en systemen die elektriciteit opslaan (9 procent). Die laatste tak stagneerde de afgelopen jaren, zegt Timmermans, maar juist in dat segment maakte Alfen onlangs een paar grote deals bekend. Dat is waarschijnlijk de reden dat het aandeel dit jaar 55 procent steeg.

Is er dan niets wat het bedrijf kan tegenzitten? Timmermans: „Veel zonneparken zijn nu nog afhankelijk van subsidie. Wordt die afgeschaft, dan zijn minder transformatorhuisjes nodig. Hetzelfde geldt voor elektrische auto's.”

Maar goed, zegt de analist. „Vandaag is nog aangekondigd dat er een nieuwe subsidie komt voor elektrische auto's.” Voorlopig zit Alfen wel goed.