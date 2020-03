Tientallen doden bij verkeersongeluk Ghana

Bij een verkeersongeluk bij de Ghanese stad Kintampo zijn maandag tientallen doden gevallen. Twee bussen botsten op elkaar en vlogen daarna in brand, melden internationale persbureaus op basis van Ghanese autoriteiten. Het West-Afrikaanse land kampt regelmatig met dodelijke ongelukken onder meer door slechte wegcondities.

Het precieze dodental is onduidelijk. Lokale autoriteiten zeiden tegen persbureau AFP dat 34 inzittenden, onder wie kinderen, om het leven kwamen. Volgens persbureau AP vielen 29 doden. Sommige lichamen zijn zodanig verbrand dat het lastig is de slachtoffers te identificeren. Zes inzittenden bevinden zich nog in kritieke toestand, 27 gewonden zijn ernstig verbrand, aldus AFP.

Het ongeluk zou zijn ontstaan doordat een van de buschauffeurs van rijstrook wisselde en daarbij op de andere bus botste. In Ghana komen vaak verkeersongelukken voor. Naast slecht onderhoud van de wegen is ook de slechte staat van voertuigen een belangrijke oorzaak. Per dag komen in Ghana gemiddeld zes mensen om het leven op de weg.