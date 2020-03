Migrantencentrum op het Griekse eiland Lesbos door brand verwoest

Een migrantencentrum op het Griekse eiland Lesbos is zaterdagavond verwoest door brand. Dat meldt One Happy Family, de Zwitserse ngo achter het centrum. Een school, timmerwerkplaats en kantoren gingen verloren. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. Woordvoerder Fabian Bracher van One Happy Family kon zondag niet uitsluiten dat het vuur is aangestoken. Eerder deze week werd een opslagloods van een andere humanitaire ngo op het eiland Chios in brand gestoken.

De spanningen op Lesbos en Chios zijn opgelopen sinds Turkije vorige week zijn grenzen met Griekenland opende. Duizenden migranten proberen sindsdien de oversteek naar Griekenland en daarmee de EU te maken, maar worden met geweld tegengehouden door de Griekse politie. Ook extreem-rechtse demonstranten zouden naar het grensgebied zijn afgereisd. Volgens Bracher hebben sommige extreem-rechtse groepen zich tegen migranten, vrijwilligers en ngo’s gekeerd. One Happy Family sloot zijn centrum enkele dagen geleden om te voorkomen dat migranten aangevallen zouden worden. Daarom was er niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Dat de Griekse regering detentiecentra wil openen voor migranten op de eilanden, draagt ook bij aan spanningen. Bewoners denken dat de eilanden permanent overbevolkt zullen blijven. (NRC)