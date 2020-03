Soedanese premier Abdalla Hamdok overleeft aanslag in Khartoem

De Soedanese premier Abdalla Hamdok heeft maandag een bomaanslag op zijn leven overleefd. Zijn konvooi werd in de hoofdstad Khartoem aangevallen toen Hamdok onderweg was naar zijn kantoor, meldt persbureau AP op basis van de staatspers. Wie er achter de aanval zit, is nog onduidelijk.

De 64-jarige Hamdok is niet gewond geraakt, zo heeft zijn familie laten weten. De premier is overgebracht naar een veilige locatie. In augustus vorig jaar trad Hamdok aan als premier. Hamdoks regering was het resultaat van onderhandelingen tussen burgers en militairen, maar de facto hebben generaals de leiding in het land.

Hamdok trad aan als premier een paar maanden nadat president Omar Al-Bashir was afgezet. De bevolking had maandenlang gedemonstreerd tegen Bashir, die dertig jaar aan de macht was.

In februari stemden de machthebbers in Soedan, onder wie Hamdok, er mee in oud-president Omar al-Bashir uit te leveren aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Hof wil hem vervolgen voor oorlogsmisdaden en genocide begaan in Darfur in 2003. Daarbij vielen meer dan 300.000 doden.

Correctie (9 maart 2020): In een eerdere versie van dit bericht stond dat premier Hamdok de opvolger is van president Bashir. Dat klopt niet. Hierboven is dit aangepast.