Saoedi-Arabië laat olieprijs met dertig procent dalen

De olieprijs is door toedoen van Saoedi-Arabië in een klap met dertig procent gedaald. De Saoedi’s voeren hun olieproductie vanwege een conflict met Rusland flink op en hebben hun prijzen omlaag gedaan.

Een vat ruwe olie kostte kort na het opengaan van de Aziatische beurzen maar iets meer dan dertig dollar. Het gaat volgens Reuters om de grootste procentuele prijsdaling sinds het begin van de Eerste Golfoorlog in 1991.

Saoedi-Arabië wil met het opvoeren van de productie en het verlagen van de prijzen Rusland straffen, omdat Moskou vrijdag niet akkoord ging met een voorstel van de OPEC om de olieproductie te beperken. De olie-exporterende landen wilden de productie met 1,5 miljoen vaten per dag verlagen.

De OPEC had dat voorgesteld, omdat de wereldeconomie is afgekoeld vanwege de uitbraak van het coronavirus en er daarom minder vraag is naar olie. Met de productiebeperking had de olieprijs gestabiliseerd moeten worden. Maar Rusland, dat geen lid is van de OPEC maar wel van het nog jonge overlegorgaan OPEC+, ging daar niet mee akkoord.

De Russen hebben al laten weten nu ook zoveel mogelijk olie te gaan oppompen. Een prijsoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland kan grote economische en geopolitieke gevolgen hebben, waarschuwen analisten tegenover Bloomberg. Volgens Goldman Sachs kan de olieprijs zelfs tot twintig dollar per vat zakken.

Als olie blijvend goedkoper wordt, heeft dat ook impact op de de strijd tegen klimaatverandering. Fossiele brandstoffen worden dan een stuk aantrekkelijker ten opzichte van duurzame energie.