Ruim veertig doden bij uitbraak geweld Burkina Faso

Bij aanvallen in het noorden van Burkina Faso zijn zondag zeker 43 doden gevallen. Lokale strijdgroepen vielen volgens persbureau Reuters dorpen binnen van de Fulani, een herdersvolk dat verspreid over West-Afrika woont. Meerdere gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis, mogelijk zal het dodental nog oplopen.

Het geweld speelde in het district Barga, aan de grens met Mali. Het risico bestaat op verdere escalatie in de regio, waar de Fulani regelmatig slaags raken met andere groepen. Burkina Faso wordt bovendien al jarenlang geteisterd door aanvallen van jihadistische militanten, die de regio destabiliseren.

De autoriteiten hebben twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Twee vergelijkbare aanvallen in januari eisten 36 en 39 levens. Door het aanhoudende geweld in de regio zijn meer dan een half miljoen mensen op de vlucht geslagen.

