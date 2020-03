Rechter: Airbnb moet servicekosten terugbetalen

Nederlanders die de afgelopen drie jaar een woning via Airbnb hebben gehuurd, kunnen de servicekosten die ze hebben betaald terugvragen. Dat volgt uit een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter maandag.

Volgens de rechter gedraagt Airbnb zich als een bemiddelaar tussen huurders en verhuurders van woningen. Die mogen volgens de Nederlandse wet wel een vergoeding vragen aan de verhuurder, maar niet ook aan de huurder (‘dienen van twee heren’, volgens de wet). Airbnb berekent aan huurders percentages van de overnachtingsprijs door, die kunnen oplopen tot wel 20 procent. Dat mag niet, zegt de rechter nu.

De uitspraak is een tweede juridische tegenvaller voor Airbnb in Nederland in korte tijd. In januari oordeelde de Raad van State dat voor toeristische verhuur een registratieplicht geldt, wat volgens de gemeente Amsterdam de deur openzet voor een totaalverbod van Airbnb in bepaalde buurten.

De zaak over de servicekosten was in juni vorig jaar aangespannen door Jacques Huppes, een Amsterdamse gebruiker van Airbnb. Van 2016 tot 2018 huurde hij zeven keer een woning via Airbnb en moest daarvoor 470 euro aan bemiddeling betalen. Dat geld moet Airbnb van de rechter terugbetalen.

Volgens Huppes heeft de uitspraak verstrekkende gevolgen en kan het bedrag dat Airbnb moet terugbetalen aan Nederlandse huurders oplopen tot wel 200 miljoen euro. Hij heeft een bedrijf opgezet waarmee hij huurders – tegen commissie – wil helpen hun betaalde servicekosten terug te krijgen.

Telefoonnummers verbergen

In december 2019 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Airbnb een informatiedienst is. Daarom hoeft het platform zich niet aan dezelfde regels te houden als bijvoorbeeld hotels. Volgens het Hof is Airbnb niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties en is het slechts een plek waar mensen een vakantieaccommodatie kunnen zoeken en verhuren.

De Amsterdamse rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechtbank maakt Airbnb het onmogelijk voor huurder en verhuurder met elkaar in contact te komen buiten de website om. Zo verbergt het platform telefoonnummers, e-mailadressen en adresgegevens die in een chat op Airbnb worden uitgewisseld.

Ook wijst de rechter op het feit dat Airbnb slechts een beperkt aantal van de beschikbare advertenties laat zien. Dat is genoeg om Airbnb als meer dan ‘slechts’ een informatiedienst te bestempelen.

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) zegt dat Airbnb door het vonnis mogelijk „als bedrijf aanspreekbaar is, net als alle andere bemiddelaars”. Op dit moment kan de gemeente alleen boetes uitdelen aan huurders of verhuurders die de regels overtreden, Airbnb blijft als platform buiten schot. „Ik hoop dat we Airbnb straks gewoon regels kunnen opleggen, en beboeten.” Ivens zegt het vonnis nog nader te willen bestuderen.

Airbnb gaat tegen de uitspraak in beroep, zegt het in een reactie. „De kantonrechter zegt dat wij optreden als makelaar, dat staat haaks op de uitspraak van het Europees Hof”, aldus een woordvoerder.