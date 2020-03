Petitie tegen Pornhub meer dan 400.000 keer ondertekend

Een online petitie tegen Pornhub is maandagavond meer dan 400.000 keer ondertekend. Tegenstanders vinden dat het bedrijf achter de grootste pornosite ter wereld, Mindgeek, niet genoeg doet tegen de verspreiding van video’s met seksueel misbruik en daarmee medeplichtig is aan vrouwenhandel.

Op de site worden jaarlijks zes miljoen video’s geüpload, onder meer door veel amateurs die relatief makkelijk hun beelden op Pornhub kunnen laten zien. Regelmatig worden op Pornhub echter ook verkrachtings- en misbruikfilmpjes gedeeld. In oktober vorig jaar werd in Florida nog een meisje van vijftien jaar vermist die vervolgens opdook in verkrachtingsvideo’s op de site. De content werd pas verwijderd toen er melding van werd gedaan. De dader is momenteel in afwachting van zijn proces.

42 miljard keer bezocht

De petitie is opgezet door de Amerikaanse groepering Exodus Cry. Zij voeren onder meer campagne tegen prostitutie in de VS. „Dit bedrijf verdient miljoenen aan aan advertenties en abonnementen, maar ze hebben geen effectief systeem om de leeftijd of instemming van mensen in de pornografische video’s te controleren”, zegt Laila Mickelwait, oprichter van Exodus Cry, tegen The Guardian.

Pornhub werd vorig jaar zo’n 42 miljard keer bezocht. De site is gratis te gebruiken en heeft geen leeftijdsgrens. Het in Luxemburg gevestigde bedrijf Mindgeek ontkent de aantijgingen in de petitie. Het zou grondige procedures hebben ingesteld om illegale content te verwijderen.

De BBC schreef vorige maand nog over een Brits meisje die op haar veertiende verkracht was en vervolgens zag dat beelden daarvan opdoken op Pornhub. Het slachtoffer zou veel moeite hebben moeten doen om de video van de site verwijderd te krijgen.