Openingsdagen Tefaf goed bezocht, musea doen aankopen

Het Rijksmuseum Amsterdam en het Bonnefantenmuseum in Maastricht hebben op de kunst- en antiekbeurs Tefaf inkopen gedaan.

Het Rijksmuseum verwierf twee eeuwenoude Aziatische rolschilderingen, het Bonnefanten een vroegzestiende-eeuws houten beeldje van de Maaslandse beeldsnijder Jan van Steffeswert (circa 1460-1531). Deze laatste aankoop werd mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Rembrandt, die met een gangpadvergadering op de opening van de beurs de helft van het aankoopbedrag toezegde.

Het 18 cm hoge houten beeldje van een knielende Maria Magdalena, gemaakt door de Maaslandse beeldsnijder Jan van Steffeswert (circa 1460-1531), aangekocht door het Bonnefantenmuseum.

Het Rijksmuseum kocht een achttiende-eeuwse Chinese rolschildering met honderd kinderen die spelen, musiceren, lezen en schrijven, én een negentiende-eeuwse Japanse kopie van deze voorstelling. Honderd kinderen is een bekend thema in de Aziatische kunst die de vruchtbaarheid en de bloei van de familie symboliseert.

Antoon Henricus Johannes Molkenboer: ‘Zelfportret in de studio’, (1896). Door twee particulieren geschonken aan het Rijksmuseum.

Voorbode van realisme

Ook heeft het Rijksmuseum van twee particulieren een schilderij cadeau gekregen dat op Tefaf is aangekocht. Het gaat om een zelfportret van Antoon Henricus Johannes Molkenboer (1872-1960) uit 1896. In een persbericht laat het museum weten dat Molkenboer zichzelf schilderde als een zelfbewuste jonge schilder die brak met de romantische traditie. Het werk is een voorbode van realistische kunstenaars als Charley Toorop en Dick Ket.

Het bestuur van Tefaf maakte maandag met een persbericht bekend dat de Maastrichtse beurs ondanks het coronavirus tijdens de openingsdagen toch goed is bezocht. De beurs duurt nog tot en met zondag.