Ook Amerikaanse beurs opent met flink verlies, handel stilgelegd

Ook de Amerikaanse beurzen zijn maandag flink lager geopend in een reactie op de plotselinge daling van de olieprijs. De Dow Jones Index, waarin de dertig belangrijkste industriële bedrijven uit de VS zijn genoteerd, opende 7,3 procent lager. Hierop werd de handel op Wall Street al bij opening uit voorzorg een kwartier stilgelegd, om zo paniekverkopen enigszins te beperken. Een dergelijke maatregel is sinds 2008 niet meer voorgekomen.

Europese beurzen leken al rekening te houden met de negatieve Amerikaanse opening. De Amsterdamse AEX-index noteerde kort na opening een verlies van 7,5 procent, dit stond ook op de borden rond 14.30 uur. Ook in Duitsland (-7,6 procent), Frankrijk (-7,7 procent) en het Verenigd Koninkrijk (-7,6 procent) waren de verliezen rond dat moment aanzienlijk.

Er heerste al langer onrust op de aandelenmarkten door zorgen over de vertragende wereldwijde economische groei, die worden versterkt door het oprukkende coronavirus. Een onverwachte scherpe daling van de olieprijs, het gevolg van onenigheid tussen Saoedi-Arabië en Rusland over olieproductie, zorgde maandag voor wereldwijde paniekreacties.

Oliebedrijven verliezen miljarden aan beurswaarde

De hardste klappen vielen maandag bij de oliebedrijven. Shell, het op een na zwaarst wegende beursgenoteerde bedrijf van Nederland, stond om 14.30 uur bijna 14,5 procent lager. Ook SBM Offshore zag bijna 15 procent van zijn beurswaarde verloren gaan. Bodemonderzoeker Fugro daalde procentueel het hardst; de Leidschendamse onderneming stond om 14.30 maar liefst 22 procent lager.

In het buitenland noteerde het Britse BP zo’n 21 procent lager; het Franse Total stond bijna 13 procent in de min. De Amerikaanse oliebedrijven Exxonmobil en Chevron stonden kort na opening allebei ruim 14 procent lager dan hun slotkoers van vrijdag.