Proces MH17 van start in rechtbank Schiphol

Zitting 30 minuten na aanvang stilgelegd om technische problemen De zitting in de rechtbank op Schiphol is dertig minuten na aanvang stilgelegd vanwege technische problemen. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De voorzitter van de rechtbank had nabestaanden zojuist welkom geheten. Van de ongeveer vierhonderd nabestaanden hebben 49 van hen aangegeven hun spreekrecht uit te willen oefenen, en dus een verklaring voor te zullen lezen. 82 anderen leveren een schriftelijke verklaring aan. Ook is door 84 nabestaanden een schadeclaim ingediend. Wanneer de verklaringen zullen worden voorgedragen, is nog niet duidelijk. Eind dit jaar en begin volgend jaar zal de inhoudelijke behandeling van start gaan.

Slachtofferhulp aanwezig in de rechtbank Bij het strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17 zijn meerdere medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aanwezig. Hulpverleners bieden tijdens de zitten ondersteuning aan nabestaanden van de slachtoffers van de ramp. De nabestaanden krijgen ook hulp bij het opstellen van een slachtofferverklaring en het voorlezen hiervan tijdens de zittingen. Bij het proces zijn ongeveer vierhonderd nabestaanden betrokken, een aantal van hen zal het woord voeren. Samen met het Openbaar Ministerie en de politie is Slachtofferhulp naar Australië en Engeland afgereisd om ook nabestaanden van slachtoffers daar bij te staan. Het gaat om het meest omvangrijke proces dat Nederland ooit heeft gekend in termen van aantal slachtoffers en nabestaanden. Hoelang het proces precies gaat duren, is onduidelijk.

Strafproces op Schiphol begonnen Het MH17-proces tegen drie Russische en één Oekraïense verdachte is om 10.00 begonnen in zaal D van het Justitieel Complex Schiphol, zonder verdachten. Namens verdachte Oleg Poelatov waren de Nederlandse advocaten Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate aanwezig, vergezeld van de Russische advocate Jelena Koetijna. Zij mag niet het woord voeren in de rechtszaal. Ook de advocaten van 398 nabestaanden waren in de zaal. Rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis heette vooral de nabestaanden op de publieke tribune welkom. „Velen hebben uitgekeken naar deze dag." Steenhuis zei dat de rechtbank zich realiseert „dat de impact van het verlies van zoveel mensen en de wijze waarop hun levens zo abrupt zijn beëindigd, nauwelijks is voor te stellen." Slechts een beperkt aantal journalisten en nabestaanden kan plaatsnemen in de zittingszaal. De overgrote meerderheid van de ruim 400 internationale journalisten die zich hebben geaccrediteerd, verslaat het proces vanuit het perscentrum dat naast het gerechtsgebouw is opgetrokken.