Lege klassen, maar Brabantse scholen zijn nog niet in paniek

Als een leerling op school corona heeft en een van je gezinsleden zit in de risicogroep, mag je je kind dan thuis houden? (antwoord: nee.) En als je het toch doet, krijg je dan een boete? (antwoord: die kans is heel klein.)

Op sociale media zijn veel ouders die vragen stellen en zorgen uiten over het corona-virus. Een radeloze man deelt op Twitter zelfs een screenshot van een sms-discussie met z’n ex-vrouw: hij wil dat hun zoon thuis blijft vanwege risicogevallen op school, zij niet. Het is haar week, zij beslist. Een tiener schrijft op hetzelfde medium dat hij niet meer naar school mag van zijn ouders. „Blijkbaar is corona toch niet zo slecht.”

Er zijn meer leerlingen die er zo over denken, getuige de petitie ‘corona-vrij voor Nederlandse scholen’. Die was maandagmiddag ruim tienduizend keer ondertekend, volgens de omschrijving vooral door leerlingen die bang zijn besmet te raken of „gewoon geen school” willen.

Op internet mogen mensen dan bezorgd zijn, de officiële richtlijn van het RIVM is nog steeds dat kinderen die niet ziek zijn, gewoon naar school kunnen. Er is geen aanleiding om scholen te sluiten. Scholen mogen dat ook niet zomaar doen: ze zijn verplicht onderwijs te geven. Het mag alleen op advies van de lokale GGD of als de burgemeester ertoe besluit.

Geen paniek bij scholen

Scholen volgen de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig en lopen er niet op vooruit. Niezen en hoesten in de elleboog, geen handen geven, vaak je handen wassen met zeep. Van paniek lijkt geen sprake – ook niet bij de scholen in Noord-Brabant, waar sinds vrijdag een verscherpt advies geldt. Alle Brabanders met milde ziekteverschijnselen moeten voorlopig thuisblijven adviseert het RIVM, in de hoop de verspreiding van het virus tegen te gaan. De RIVM heeft vooralsnog alleen voor de provincie Brabant een streng advies gegeven, niet voor andere provincies.

Als gevolg daarvan zitten maandag hele Brabantse klassen thuis. „Ik heb het RIVM-bericht vrijdag meteen in onze WhatsAppgroep met directeuren gedeeld”, zegt Edith van Montfort, bestuurder bij Stichting Saam Scholen, waartoe 27 basisscholen uit de omgeving van Oss vallen. Ze vroeg de directeuren te inventariseren welke leerkrachten klachten hebben. Intussen stelde het bestuur een standaardbrief op, met een ‘open alinea’ waar scholen hun specifieke situatie konden invullen. Zaterdagavond rond zes uur werden ouders en personeelsleden geïnformeerd.

24 klassen thuis

Bij Saam krijgen maandag 24 klassen van 27 scholen geen les. Ook kinderen van andere Brabantse basisschoolklassen blijven thuis. In Geldrop blijft een basisschool in overleg met de inspectie zelfs de hele week dicht: acht leraren en 170 leerlingen zitten thuis, te weinig om de school open te houden.

Klassen samenvoegen is in dit geval geen oplossing, vinden scholen, omdat kinderen dan te dicht tegen elkaar aanzitten. Maar ze gaan leerlingen niet aan de deur controleren op ziekteverschijnselen. „We doen een dringend beroep op iedereen om de richtlijnen van het RIVM te volgen”, zegt Van Montfort. „Wij zijn geen artsen.”

Het virus legt een vergrootglas op het lerarentekort. Vervanging zoeken is haast onmogelijk. Er blijven veel meer mensen thuis dan tijdens een normale griepgolf, en dat geldt ook voor de toch al dunne schil invallers.

Ook middelbare scholen

Ook op Brabantse middelbare scholen tiert het coronavirus. Op het Graaf Engelbrecht in Breda is een leraar besmet en zijn tien leraren uit voorzorg thuisgebleven. Met hen worden afspraken gemaakt over hoe het onderwijs toch door kan gaan, eventueel door vanuit huis te werken, schrijft de school op de website. Inmiddels is de betrokken leraar weer hersteld, meldde de school maandag op de website.

Op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda hebben vier leraren zich maandag afgemeld en 220 van de 1.742 leerlingen, vertelt rector Gijs van Wijlen. „Dat geeft wel aan dat ouders zich zorgen maken.” Hij weet dat er scholen zijn waar het aandeel ziekmeldingen nog hoger ligt.

De school heeft ouders een brief gestuurd met het verzoek de adviezen van het RIVM op te volgen. De ouderavond maandagavond en de aanmeldingsavonden dinsdag en woensdag voor leerlingen uit groep 8 gaan gewoon door. Van Wijlen: „Maar we schudden geen handen.” Voor ouders en leerlingen die niet naar scholen willen komen, is de mogelijkheid zich digitaal aan te melden.

Schoolreizen onzeker

Het grootste onderwerp van gesprek, vertelt Van Wijlen: de geplande schoolreizen. Over een krappe maand zouden leerlingen naar onder meer Athene gaan en Berlijn. „We kijken wat de ontwikkelingen zijn en de adviezen vanuit de overheid en nemen uiterlijk twee weken van tevoren een beslissing.”

Bij bestuurders gaat het gesprek ook al over de langere termijn, vertelt Van Montfort van Stichting Saam Onderwijs. Hoe houd je het onderwijs toegankelijk als scholen echt moeten sluiten, mocht dat ervan komen? „Dat is natuurlijk een ramp. Zeker voor de meest kansarme kinderen.”