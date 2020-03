Kabinet wil een verbod op grondstoffen voor designerdrugs

Het kabinet wil dat er een verbod komt op grondstoffen voor zogenoemde designerdrugs. Designerdrugs zijn stoffen die lijken op reguliere, verboden drugs maar niet in de opiumwet op lijst I van verboden middelen staan. De middelen worden geproduceerd om drugswetgeving te omzeilen.

Designerdrugs, ook wel nieuwe psychoactieve stoffen genoemd, worden in een laboratorium gemaakt om de effecten van verboden drugs zoals ecstasy na te bootsen. De samenstelling van de drugs verandert continu, waardoor de makers wetgeving te snel af zijn. Daardoor kunnen de designerdrugs legaal op de markt verschijnen. Door de grondstoffen te verbieden, hoopt het kabinet een einde te maken aan de verkrijgbaarheid van de designerdrugs.

Omdat designerdrugs vrij nieuw zijn, is er over schadelijke effecten weinig bekend, maar volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) hebben designerdrugs evengoed „grote gezondheidsrisico’s”. Dat zegt hij in De Telegraaf.

Tussen 2013 en 2015 steeg het aantal vergiftigingen met designerdrugs van 36 naar 94. Met de nieuwe wet hoopt het kabinet drugshandelaren te raken en zo drugscriminaliteit aan te pakken. Het wetsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid ligt nog ter internetconsultatie voor.