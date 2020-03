‘Ik heb de laatste acht dagen amper geslapen. Ik waak over mijn kinderen. Ben zo bang’

Zehra (37): „Ik werd geboren in oorlog, heb nooit iets anders gekend. Het is genoeg geweest. We zijn vier jaar geleden gevlucht. We willen onze kinderen naar school laten gaan. Dat is voor ons het belangrijkste. We leefden drie jaar in Iran en een jaar in Istanbul in erbarmelijke omstandigheden. In Iran gingen ze naar een privéschool. Hun papa werkte er als lasser. Soms werd hij veel te laat of niet betaald maar het lukte net om hen naar school te sturen. De Turkse overheid gaf ons 1000 Turkse lira (145 Euro) voor ons gezin met zeven kinderen. Mijn man heeft zware leverproblemen. Sinds een maand genieten vluchtelingen niet langer van sociale zekerheid in Turkije. Daardoor kan hij zijn behandeling niet meer volgen en voelt hij zich ziek. Mijn oudste dochter Esma (11) is als beste van de klas geëindigd vorig jaar. We beloofden haar een nieuwe fiets maar dat is niet gelukt. We willen naar Europa om een beter leven te hebben. We durven niet naar het grensgebied want we hoorden van vrienden die gingen dat ze door de Turkse politie terug naar Afghanistan gestuurd zijn. Overdag is het hier veilig omdat er journalisten aanwezig zijn maar ’s nachts is het hier verschrikkelijk. Gisternacht wilden ze ons in bussen laden naar het grensgebied. Ze trokken onze kinderen uit hun bed. Toen een filmploeg kwam opdagen, zijn ze vertrokken. We zijn bang wat er ons vannacht te wachten staat. We slapen amper. De kinderen zijn moe en ziek. Vertel alstublieft ons verhaal aan de wereld. Toon onze situatie. Onze kinderen moeten een toekomst hebben. We hoorden dat Europa de mensenrechten respecteert. Tot nu toe zagen we alleen geweld.”