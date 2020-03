Hessel en Tess brengen ‘Terschelling en het eilandgevoel’ naar Ahoy

„Aan glitter en glamour doen we niet”, zeggen Hessel en Tess, de musicerende kroegbaas van Terschelling en zijn dochter. „We houden van storm en ruigte, van jutten, kampvuur op het strand en van gezandstraald worden bij windkracht 8.”

Op 14 maart brengen Hessel, Tess en hun band „Terschelling en het eilandgevoel” naar Ahoy, Rotterdam. Live in Concert heet het optreden voor tienduizend mensen. „Megagroot”, aldus Hessel. Het wordt tevens zijn laatste keer op de vastewal. „Het is schitterend zo’n show, maar nu is het over. Vanaf dan blijft mijn gitaar op het eiland. Ik treed alleen nog op in mijn eigen café.”

De gewone jongen

Daar, in muziekcafé de Groene Weide in Hoorn, zingt en speelt Hessel van der Kooij (64) zo’n tweehonderdvijftig keer per jaar, al bijna een halve eeuw. Hij brengt eigen hits, waaronder Engelstalige songs als ‘Brother Sagitarius’ en ‘Somebody Told Me’ en Nederlandse liederen, zoals ‘Eilandliefde’ en ‘Terug naar Terschelling’. Ook zingt hij covers van Bruce Springsteen, REM, Peter Sarstedt, The Doors, Joe Jackson, Traffic, Eric Clapton, Led Zeppelin en Bob Dylan, kortom het hele rockrepertoire van de jaren zestig en zeventig toen hij begon. Hij noemt zijn muziek „het tegenovergestelde van intellectueel”. Hessel is nog altijd de gewone jongen next door of ook ‘de Bruce Springsteen van Terschelling’. Over die vergelijking zingt hij in ‘Terug naar Terschelling’ ironisch, op tekst van Henjo Hekman: „En ik was laatst bij Bruce Springsteen/ Die mij gitaarles gaf/ Hij vroeg me bij zijn bandje/ Maar dat sloeg ik netjes af./ Want ik wilde: terug naar Terschelling.”

Tess (39) begon als meisje van vijftien als tweede stem te zingen naast haar vader op het cafépodium, later als solozangeres met een dynamische performance en een krachtige vocale gloed. Tess is van de blues, Janis Joplin is een van haar heldinnen. Ze zegt: „Mijn stem is mijn instrument. Ik weet niet of het talent is of intuïtie, we zijn allebei autodidact. We musiceren niet op noten, die kunnen we nauwelijks lezen. Ik deed nooit mee aan een talentenjacht en had niet de droom beroemd te worden.” Hessel vult aan: „Met mijn country en rock-’n-roll maak ik het muzikale scala compleet. Talent voor muziek op dit eiland is niet zo vreemd: iedereen speelt wel een instrument, accordeon, trekzak, gitaar. Mijn vader was nog een tijd dansleraar in Amsterdam. Vroeg in de jaren zestig had je hier al veel discotheken, Actania, Dellewal en een tussen de bunkers bij Midsland. Terschelling gold als het eiland van muziek.”

Zo goed als niemand

Het verhaal van de „sjongende kroechbaas fan Skylge” begint in diepe armoede op West-Terschelling. Hessel: „Nu zou je zeggen dat we aan de onderkant van de samenleving leefden. Mijn vader werkte als stoker in de gasfabriek op het eiland, mijn moeder hield kippen en wist elke zomer ons veel te kleine huis aan toeristen te verhuren. Dan sliepen mijn broer en ik in de gang op een matras van zeewier. Onze keuken was tegelijk badkamer, daar stond de wastobbe.”

Hessel zou boer worden, maar liever werd hij houthakker in Canada. Totdat zijn vader hoorde dat café de Groene Weide te huur stond, dat was in 1972. Hessel: „Ik ging erheen, als zestienjarig jochie, en het was of ik de Middeleeuwen binnenstapte. Twee tachtigjarige zusters runden het. Er was geen telefoon, een keukentje van niks en een stopcontact dat doorsloeg toen ik er een koelkast op aansloot.”

Een jonge Hessel van der Kooij in zijn kroeg de Groene Weide 1974.

In het begin kwam er zo goed als niemand. Van neef Douwe Wiegman mocht Hessel op zijn Spaanse gitaar spelen, daarna kocht hij er zelf een. Terwijl hij urenlang vergeefs op klandizie wachtte, oefende hij gitaar. Hessel: „Ik imiteerde de vingerzetting van gitaristen op foto’s uit popblad Muziek Expres. Zo leerde ik mezelf spelen. Vanachter de tapkast begon ik te zingen, daarna beklom ik een paar bierkratjes als podium. De kroeg stroomde vol, vanuit heel Nederland kwamen de bezoekers.”

Lees ook: Hessel mobiliseert vrijwilligers voor concerten in Ahoy'; Terschellinger popzanger wil het eilandergevoel oproepen

Het onmogelijke: Ahoy

Hessel werd een legende. Dertig jaar geleden deed hij het onmogelijke: zonder dat popzender Radio 3 ook maar één nummer van hem had gedraaid belde hij Ahoy op met de mededeling dat hij de tent ging afhuren. Dat lukte. Uitverkocht. Daarna volgden Thialf, Vredenburg, Heineken Music Hall en ZiggoDome. Aan het slot van dat laatste optreden gebeurde iets fantastisch: vanuit de nok stroomde Terschellinger zand in golvende bewegingen omlaag, schitterend uitgelicht. „Dat was precies wat we wilden, geen loze schitter maar puur strandzand”, aldus Tess. „Iedereen kreeg een ‘echt’ eilandgevoel, nog versterkt door het vakantieliefdeslied ‘Gloeiend hout, rode wijn en jij’.”

Tess heeft in de geavanceerde muziekstudio, gebouwd onder de Groene Weide, eigen cd’s opgenomen als Tess en Scary World . Ook rapper Akwasi en band Kensington gebruikten de studio. Ik mag er een sneakpreview beluisteren van de nieuwe muzikale show in Ahoy, waarvoor Tess de ouverture schreef Is This Real? met als refrein ‘Am I Awake?’ Tess: „Voor mij begint een lied altijd met de tekst, als een gedicht. Ik zing dat in op mijn dictafoon, daarna gaan we met de band de muziek componeren.”

Pure eilandmagie

In Ahoy „duiken we onder water”, zeggen vader en dochter. „Rondom Terschelling liggen 5.700 scheepswrakken. Het is duister om je heen als je daarin afdaalt, je hoort walvisgeluiden en het bonzen van je eigen hart, als een beat. Dat is ons juttershart.” Ze vervolgt: „Terschellingers zijn dol op die wrakken. Eenmaal onder water vraag je je af: is dit werkelijkheid of droom ik? Met die woorden als leidraad roepen we een mysterieuze, muzikale sfeer op. Pure eilandmagie onder de golven.”

Hessel en Tess. Live in Concert, 14/3 Ahoy, Rotterdam. Inl: , 14/3 Ahoy, Rotterdam. Inl: ahoy.nl