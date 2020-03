Een leerling uit 4 havo vraagt mij, docent Frans, 60+, hoe ik denk over het coronavirus. Ik antwoord dat ik het zie als une grippe grave maar de aandacht ervoor overdreven vind. Hij wijst mij er nog even op dat ik wel in de risicogroep val. Merci beaucoup.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 maart 2020