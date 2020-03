Grote brand in Rotterdam-West, 25 panden ontruimd

Als gevolg van een „zeer grote brand” in een snackbar op de Schiedamseweg in Rotterdam-West zijn zondagavond 25 omliggende panden ontruimd. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vier mensen raakten lichtgewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond in een snackbar rond 20.30 uur door nog onbekende oorzaak. Doordat er veel rook laag in de straten hing was er „heel veel overlast in de omgeving”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Die verstuurde een NL-Alert naar inwoners van Rotterdam-West met het advies ramen en deuren gesloten te houden.

Vijftig omwonenden werden opgevangen in een sportcentrum. Anderen werden ondergebracht bij buren, vrienden of familie. Drie buurtbewoners ademden rook in en ook een brandweerman raakte lichtgewond.

Temperatuurdrone

De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft voor het eerst een drone gebruikt die na het blussen in het gebouw achterhaalde of er nog hete plekken onder vloeren of in plafonds zaten, aldus de woordvoerder. Hierdoor hoefden brandweerlieden niet onnodig het door brand geteisterde pand in.

Rond 05.00 uur had de brandweer de brand volledig geblust en konden omwonenden weer terug naar huis. Alleen de directe buren van de snackbar moesten als gevolg van rook- en waterschade de hele nacht ergens anders doorbrengen.