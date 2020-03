Duitsland wil kinderen uit Griekse kampen opvangen en verwacht geen ‘aanzuigende werking’

Met een verwijzing naar de vluchtelingencrisis van vijf jaar geleden verzekerde bondskanselier Merkel maandag: „2020 is niet 2015”. Men kan erop rekenen, zei ze, dat het de politiek zal lukken om migratie te beperken en te reguleren.

Het optreden van Turkije aan de Griekse grens, waar migranten afgelopen week heen gestuurd zijn met het verhaal dat de grens open zou zijn, noemde ze „onacceptabel”. Ze toonde begrip voor de grote last die Turkije draagt met de 3,6 miljoen vluchtelingen uit Syrië. Maar Ankara hoeft niet op begrip te rekenen als ze haar problemen afwentelt over de rug van vluchtelingen.

Merkel beloofde zich ervoor te zullen inzetten het akkoord tussen de EU en Turkije over de opvang van vluchtelingen op een nieuw niveau te brengen. Ook zei ze dat Duitsland zich medeverantwoordelijk voelt voor het lot van de kinderen in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

In de nacht van zondag op maandag besloot haar regering om zieke en alleenstaande kinderen tot veertien jaar uit de kampen op de eilanden naar Duitsland te laten komen. Duitsland stelt wel als voorwaarde dat andere Europese landen daaraan meedoen.

‘Geen aanzuigend effect’

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zou zich ervoor inspannen meer landen voor dit plan te vinden. In totaal zouden de landen zo’n 1.000 tot 1.500 kinderen moeten opnemen.

De angst dat de opname van deze kinderen een aanzuigend effect zal hebben is „totaal ongegrond”, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer (CSU), maandag. Hij noemde het „vanzelfsprekend” dat kinderen van bijvoorbeeld vijf of zeven jaar niet worden gescheiden van hun ouders, die dan dus mee kunnen komen. Het besluit welke kinderen voorrang hebben, zou in samenspraak met Griekenland genomen moeten worden.

Binnen de christen-democraten was dit weekeinde verdeeldheid over de vraag of Duitsland kinderen van de eilanden moet opnemen. Linkse partijen hadden daarop aangedrongen, en meerdere steden hadden aangeboden kinderen op te nemen.

Tegenstanders van het regeringsbesluit hielden Seehofer voor dat „er geen politicus in Duitsland is die zich zó heeft ingezet voor beperkingen van de migratie als ik”.

Nederlandse steden

Ook in Nederland klinkt de roep van steden om kinderen op te nemen, al wil premier Rutte (VVD) daar niet van weten. Hij wil zich alleen sterk maken voor verbetering van de situatie op de eilanden.

Uit onvrede met deze houding hebben de colleges van B en W van Groningen en Leiden aangekondigd zelf vluchtelingen op te willen vangen. De Leidse burgemeester Henri Lenferink (PvdA) laat weten dat Leiden „van oudsher een stad van vluchtelingen” is. Hij wil 25 kinderen een plek bieden. „Ik heb er alle vertrouwen in dat wij deze kinderen op een goede manier kunnen opvangen.”

In zeven andere gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, heeft een meerderheid van de gemeenteraad hier al toe opgeroepen. Nog eens elf gemeenteraden nemen hierover deze dagen een besluit. Drie vluchtelingenorganisaties proberen gemeenten te bewegen tot het opnemen van 500 vluchtelingenkinderen.