Dodelijk bootongeluk Indonesië in voorbereiding bezoek koningspaar

Zeker twee mensen zijn maandag omgekomen bij een ongeluk met twee boten in Indonesië. De speedboten werden ingezet voor een proefvaart ter voorbereiding op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, meldt de Rijksvoorlichtingendienst.

Het ongeval, waarvan de toedracht niet is bekendgemaakt door de Indonesische autoriteiten, vond plaats in het Sebangau National Park in de provincie Midden-Kalimantan. Meerdere opvarenden worden nog vermist. Op een van de boten zaten twee functionarissen van de Nederlandse ambassade, van wie één lichtgewond is geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel opvarenden op beide boten zaten.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zouden het Sebangau National Park donderdag bezoeken. Het is nog niet bekend of dit programmaonderdeel van het staatsbezoek nu nog doorgaat. Het koningspaar zou per speedboot naar een dam gaan en daar uitleg krijgen over het nationaal park, herbebossing en het leefgebied van orang-oetans. Het park is onderdeel van een bosgebied dat een van ’s werelds grootste overgebleven regenwouden is.

