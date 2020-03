Celstraffen tot 15 jaar voor moord op medewerker spyshop Nieuwegein

Twee mannen die medeplichtig zijn aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015, zijn veroordeeld tot dertien en vijftien jaar gevangenisstraf. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland maandag bepaald. De liquidatie van Bakker is volgens de rechtbank „een directe aantasting” van de Nederlandse rechtsstaat.

Bakker werd vier jaar geleden vlak bij zijn woning in Huizen in zijn auto doodgeschoten. De „koelbloedige en professionele” moord zou zijn bedoeld als waarschuwing dat de spyshop in Nieuwegein en andere leveranciers „zich niet moeten inlaten met de politie”, aldus de rechtbank. Bakker zou informatie hebben gegeven aan de politie over klanten van de spyshop, onder wie verdachten rond crimineel kopstuk en mogelijke opdrachtgever Ridouan Taghi.

De 30-jarige Mourad B. en 31-jarige Ali M. traden op als ‘spotters’ door Bakker voorafgaand aan de moord wekenlang te observeren bij de spyshop en zijn woning. Zo werd Bakker door de twee gevolgd en werden kentekens doorgegeven. Daardoor wist de vermoedelijke schutter, naar wie het onderzoek nog loopt, precies waar en wanneer Bakker thuis of op zijn werk was. Uit berichten die de twee verstuurden, blijkt volgens de rechtbank dat ze „met plezier” meewerkten aan de moord.

De straffen vallen één jaar lager uit dan justitie had geëist. Bij de strafbepaling heeft de rechtbank gekeken „naar straffen die in soortgelijke moordzaken zijn opgelegd”.