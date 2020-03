Bestuur Pride Amsterdam stapt op na ophef rond uitspraken voorzitter

Het vijfkoppige bestuur van Pride Amsterdam stapt op vanwege ophef rond controversiële uitspraken van voorzitter Frits Huffnagel over vluchtelingen. Dat heeft de organisatie maandagavond laten weten in een persbericht.

Eerder hield Pride Amsterdam nog vol dat Huffnagel de uitspraken op persoonlijke titel had gedaan en dat hij kon aanblijven. Nu concludeert de stichting dat het voor „de continuïteit en de deskundigheid” binnen de organisatie beter is als er een nieuw bestuur komt vóór de komende editie van de kanalenparade langs de Amsterdamse grachten in juli.

De voormalig wethouder namens de VVD was een week geleden te gast bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers, waar hij sprak over de vluchtelingensituatie aan de Turks-Griekse grens. „Wij zien een kind en denken oh, wat zielig”, stelde Huffnagel. „Maar we zien niet de vader die er achter staat en misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd of de moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd.”

Onverenigbaar

Bijna honderd actiegroepen, waaronder de Amsterdamse tak van lhbt-belangenorganisatie COC, eisten vervolgens het vertrek van Huffnagel. Ook de VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR – die meedoet aan de botenparade van dit jaar – vond de uitspraken van Huffnagel „onverenigbaar met de boodschap die wij tijdens de Pride willen uitdragen”.

Dat hinderde de planning van de festiviteiten, concludeert Pride Amsterdam: „Het bestuur is divers samengesteld en kent vele privé meningen. Het belang van een inclusieve, feestelijke en betekenisvolle Pride staat volgens het bestuur echter voorop en de aanhoudende discussie dreigt dit in de weg te staan.” Oud-wethouder Carolien Gehrels is gevraagd om op zoek te gaan naar een nieuw bestuur.