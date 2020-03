Afghanistan gaat duizend Taliban-strijders vrijlaten

Afghanistan gaat deze week minstens duizend gevangen Taliban-strijders vrijlaten. Dat heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Met het besluit maakt Ghani, die maandag werd ingezworen voor zijn tweede termijn, de weg vrij voor vredesonderhandelingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering.

De Taliban eisen dat er vijfduizend gevangenen worden vrijgelaten voordat er weer verder onderhandeld kan worden over een staakt-het-vuren. Eind vorige maand ondertekenden de Taliban met de VS een akkoord dat de opmars naar vrede in Afghanistan moest betekenen. De VS hopen dat het akkoord uiteindelijk leidt tot een einde aan de bijna twintigjarige oorlog.

Verkiezingen

In het akkoord stond dat duizenden gevangengenomen Taliban-strijders vrij zouden komen. In ruil zou de terreurgroep ongeveer duizend gevangen Afghaanse militairen vrijlaten. De Afghaanse regering was echter niet betrokken bij de onderhandelingen, en weigerde aanvankelijk de Taliban-strijders vrij te laten.

Enkele dagen nadat het akkoord met de VS werd gesloten hervatte de Taliban daarom het offensief tegen de Afghaanse strijdkrachten. Met het nieuwe besluit zou Ghani nu alsnog zo’n duizend gevangenen willen vrijlaten, vooral ouderen en strijders die hun straf bijna hebben uitgezeten.

De politieke rivaal van Ghani Abdullah Abdullah erkent de uitslagen van de verkiezingen niet. Abdullah hield daarom maandag zijn eigen inauguratie. Feitelijk heeft Ghani de macht, maar de strijd over de verkiezingsuitslagen bemoeilijkt wel de vredesonderhandelingen. Ghani hoopt met het besluit over de gevangenen op verdere steun van de VS.

Ondanks de politieke onrust in Afghanistan zijn de VS begonnen met de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het land zoals eerder werd afgesproken in het akkoord met de Taliban. In de komende vier maanden wordt het aantal Amerikaanse militairen teruggebracht van 13.000 naar 8.600.