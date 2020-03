Europese beurzen kelderen door olieconflict, Shell verliest 22 procent

De Europese beurzen zijn maandagochtend fors lager geopend als gevolg van het olieconflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Het aandeel Shell verloor vlak na de opening 22 procent aan waarde. De AEX-index was rond 10.00 uur met 7,4 procent gezakt, de Duitse en Britse beurs met bijna 6 en de Franse met bijna 7 procent. Ook de vrees voor een recessie als gevolg van het coronavirus speelt een rol in de onrust op de financiële markten.

Voor de Nederlandse beurs betekent de daling het grootste procentuele koersverlies sinds 24 augustus 2015. Het is voor de eerste keer sinds januari 2019 dat de beurs onder de 500 punten is gezakt. Na Shell waren op de AEX ArcelorMittal (-16%) Aegon (-12,7%) en ING (-12,5%) de grootste dalers. Ook de bitcoin is dit weekend flink in waarde gedaald: van ruim 9.100 dollar tot 8.000 dollar. Het betekent de grootste daling in een half jaar voor de virtuele munt.

Lees ook: Saoedi-Arabië laat olieprijs met 30 procent dalen

Saoedi-Arabië schroeft olieproductie op

Belangrijkste oorzaak van de keldering is het conflict tussen olierijke landen Saoedi-Arabië en Rusland. Zondagnacht daalde de olieprijs door toedoen van Saoedi-Arabië in een klap met 30 procent tot iets meer dan 30 dollar (26 euro) per vat. De Saoediërs voerden hun olieproductie flink op omdat Rusland vrijdag niet akkoord ging met een voorstel van oliesamenwerkingsverband OPEC om de olieproductie te beperken.

De daling van de olieprijs is percentueel de grootste sinds het begin van de Eerste Golfoorlog in 1991, meldt persbureau Reuters. Na de Saoedische actie leverde het aandeel van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco maandagochtend 10 procent aan waarde in en werd de handel in het aandeel op de beurs in Riad stilgelegd.