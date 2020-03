2.300 illegale hennepkwekerijen ontmanteld in 2019

In 2019 werden 2.300 hennepkwekerijen ontmanteld die in totaal 114 miljoen kilowattuur stroom illegaal aftapten. Dat meldt Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie voor Nederlandse elektriciteit- en gasnetbeheerders, maandag. Dat is minder dan vorig jaar, toen er bijna 2.600 werden aangetroffen. In 2016 waren dat er nog ruim 5.500.

Dit wil niet zeggen dat er minder kwekerijen zijn, aldus een woordvoerder van de netbeheerders. De brancheorganisatie schat dat er een ongeveer constant aantal van dertigduizend illegale hennepkwekerijen in Nederland is. Criminelen worden volgens Netbeheer Nederland mogelijk handiger in het verstoppen van de hennepteelt, bijvoorbeeld in woonwijken.

’135 miljoen euro misgelopen belasting’

Elk jaar tappen kwekerijen in totaal bijna 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit af, „meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken”, aldus Netbeheer Nederland. Dit kost netbeheerders - en daarmee de consument - volgens de brancheorganisatie jaarlijks zo’n 60 miljoen euro. De overheid zou hierdoor rond de 135 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen.

Volgens de netbeheerders zorgen de illegale kwekerijen bovendien voor „levensgevaarlijke situaties” omdat ze veelal ondeskundig worden aangesloten op het lichtnet en amateuristisch worden geïnstalleerd. Dat is zorgelijk, aldus Netbeheer Nederland, „vooral omdat illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen”. Als gevolg van smeltende kabelisolatie en kortsluiting kunnen branden ontstaan.