2.000 euro boete voor Stegeman om achterlaten nepbom in kazerne

Alberto Stegeman heeft een boete van 2.000 euro opgelegd gekregen voor het achterlaten van een nepbom op de legerplaats Oldebroek in augustus 2018. Dat heeft de rechtbank in Zutphen maandag bepaald. Justitie eiste een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, tegen de programmamaker. Stegeman wist het terrein zonder toegangspas te betreden en wilde aantonen dat de beveiliging niet op orde was.

Stegeman liet de koffer met nepbom achter in de eetzaal op de legerplaats tijdens opnames voor het SBS-programma Undercover in Nederland. In de koffer zaten onder meer kabels, moeren, kleiachtig materiaal en een telefoon. Door ook artikelen toe te voegen over eerdere reportages over gebrekkige beveiliging op defensieterreinen, met daarop zijn foto, had volgens de programmamaker „snel duidelijk moeten zijn” dat er geen kwade bedoelingen waren. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd echter ingeschakeld nadat de koffer werd aangetroffen.

Volgens de rechter is het „moeilijk voor te stellen” dat de situatie „direct als minder dreigend” werd ingeschat bij het aantreffen van de documenten. Daarnaast deed Stegeman ten onrechte een beroep op „de journalistieke exceptie” omdat hij geen concrete informatie voorhanden had om een misstand aan de orde te kunnen stellen. Omdat hij wel handelde „vanuit een journalistieke gedachte”, krijgt de programmamaker een boete in plaats van taakstraf opgelegd.