Tennistoernooi Indian Wells geannuleerd vanwege coronavirus Het tennistoernooi van Indian Wells, BNP Paribas Open, is geannuleerd vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie zondagavond bekendgemaakt. In de staat Californië, waar Indian Wells ligt, zijn 114 besmettingen gemeld en is de noodtoestand uitgeroepen. Het toernooi, dat ook wel het vijfde grand slam wordt genoemd, zou maandag van start gaan in de Californische woestijn en twee weken duren. Een aantal spelers was al aanwezig om zich voor te bereiden. Onder meer Rafael Nadal, Novak Djokovic en Serena Williams zouden dit jaar spelen. Het evenement trekt doorgaans zo'n 450.000 bezoekers. De organisatie zegt teleurgesteld te zijn dat het toernooi niet door kan gaan. De gezondheid en veiligheid van de betrokkenen staan voorop, aldus de organisatie. De mogelijkheid wordt momenteel nog onderzocht om het toernooi op een ander moment te spelen. BNPPARIBASOPEN BNP Paribas Open https://t.co/CHOd0PgJeV The 2020 BNP Paribas Open will not be held. https://t.co/BVKQmmcbth 9 maart 2020 @ 01:42 Volgen

Oud-presidentskandidaat Ted Cruz in thuisisolatie om Covid-19 De Amerikaanse senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz zit in quarantaine omdat hij mogelijk besmet is geraakt met het coronavirus. Op Twitter schrijft Cruz op een conferentie de hand te hebben geschud van een bezoeker die later besmet bleek met het virus. Cruz zegt zich goed te voelen en geen symptomen van Covid-19 te hebben. Hij blijft in zijn huis in Texas totdat de incubatieperiode van veertien dagen is verstreken. De conferentie vond tien dagen geleden plaats, wat betekent dat de Republikein nog vier dagen in quarantaine zit. Senator Ted Cruz in Washington. Foto Samuel Corum/EPA Ook congreslid Paul Gosar zit in quarantaine nadat hij op dezelfde conferentie de hand van de besmette man meerder malen heeft geschud. Op Twitter schrijft hij geen ziekteverschijnselen te vertonen. In de Verenigde Staten zijn 554 besmettingen met coronavirus bekend. 21 patiënten zijn aan het virus overleden en 8 mensen zijn hersteld, volgens cijfers die de Amerikaanse John Hopkins University bijhoudt.