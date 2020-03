Twee Nederlandse bergbeklimmers omgekomen in Oostenrijk

Twee Nederlandse bergbeklimmers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen op een gletsjer in het Pitztal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Dat melden Oostenrijkse media zondag. Het gaat om twee mannen van 50 en 52 jaar oud die waarschijnlijk zijn gestorven door gasvergiftiging. Ze werden in hun tent aangetroffen, waar ook een gasstel stond.

Het duo deed met twee andere Nederlanders mee aan een meerdaagse beklimming, schrijft Kronen Zeitung. Sinds 4 maart klommen zij een route tot zo’n 3.500 meter hoogte. De slachtoffers zouden ervaren klimmers zijn geweest. Hun lichamen zijn met een helikopter van de gletsjer gehaald. De doodsoorzaak moet nog formeel worden vastgesteld.

Elders in de Oostenrijkse Alpen zijn zondag zes mensen omgekomen bij twee lawines. In het Dachstein-gebergte kwamen vijf Tsjechische wandelaars om het leven door een lawine. In het zuid-westen van Oostenrijk kwam een politieagent om het leven die bezig was met een training in de bergen toen een lawine naar beneden kwam.

De afgelopen dagen waaide het hard in Oostenrijk en is er veel sneeuw gevallen. De combinatie van deze twee zaken heeft gezorgd voor een verhoogd risico op lawines.