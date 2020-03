Tientallen aanhoudingen bij vrouwenprotesten Kirgizië

In het Centraal-Aziatische Kirgizië zijn zondag tientallen vrouwen opgepakt die meededen aan protesten tegen vrouwengeweld, meldt persbureau Reuters.

Lees ook: Voormalig president Kirgizië ook vervolgd voor moord

Demonstranten die op de internationale vrouwendag op een plein in de hoofdstad Bishkek protesteerden tegen geweld tegen vrouwen in het land, werden door gemaskerde mannen aangevallen. Zodra de politie arriveerde maakten de gemaskerde mannen dat zij wegkwamen. De politie rekende vervolgens ruim vijftig voornamelijk vrouwelijke demonstranten in. Het is nog onduidelijk of er een aanklacht tegen hen wordt ingediend.

Het land van ongeveer zes miljoen inwoners heeft al jaren te maken met wijdverspreid huiselijk geweld gericht tegen vrouwen. Ook vinden geforceerde huwelijken plaats Kirgizië, waarbij vrouwen op straat ontvoerd worden en uitgehuwelijkt aan een man die zij niet kennen.