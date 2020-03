Migrantencentrum Lesbos verwoest brand, mogelijk aangestoken

Een centrum voor migranten op het Griekse eiland Lesbos is zaterdagavond verwoest door een grote brand. Dat meldt One Happy Family, de Zwitserse ngo achter het centrum. Een schoolgebouw, een timmerwerkplaats en de kantoren van de ngo zijn in de as gelegd. Er vielen geen gewonden.

De brandweer onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Woordvoerder Fabian Bracher van One Happy Family kon zondag niet uitsluiten dat het vuur is aangestoken. Eerder deze week werd een warenhuis van een andere humanitaire ngo op het eiland Chios in brand gestoken, volgens de Italiaanse communistische krant Il Manifesto door extreem-rechtse demonstranten.

Een brandweerman inspecteert het afgebrande centrum. Foto Louisa Gouliamaki/AFP

De spanningen op Lesbos en Chios zijn opgelopen sinds Turkije vorige week zijn grenzen met Griekenland opende. Duizenden migranten proberen sindsdien de oversteek naar Griekenland en daarmee de Europese Unie te maken, maar worden met geweld tegengehouden door de Griekse politie. Ook extreem-rechtse demonstranten zouden naar het grensgebied zijn afgereisd.

‘Geweld tegen ngo’s en migranten’

Volgens Bracher hebben sommige extreem-rechtse groepen zich tegen migranten, vrijwilligers en ngo’s gekeerd. One Happy Family sloot zijn centrum enkele dagen geleden om te voorkomen dat migranten onderweg naar het centrum aangevallen zouden worden. Daarom was er niemand aanwezig toen de brand uitbrak.

Wat bijdraagt aan de spanningen, is het besluit van de Griekse regering om detentiecentra voor migranten te openen op de eilanden. De bewoners zien dit als teken dat de eilanden permanent overbevolkt zullen blijven. Zij vinden dat de migranten overgebracht moeten worden naar het vasteland en stellen dat de eilanden al jaren opdraaien voor de migratiecrisis. Het kwam de afgelopen weken meermaals tot aanvaringen tussen bewoners en de politie, die onder meer traangas en flitsgranaten inzette.