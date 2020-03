Italië vraagt grote offers van burgers – maar geen absoluut reisverbod

„We kunnen het ons niet meer veroorloven dat mensen elkaar besmetten.” Met die woorden kondigde de Italiaanse premier Conte zaterdagnacht ingrijpende maatregelen aan om het coronavirus in te dammen. „We hebben te maken met een nationale noodtoestand.”

De Italiaanse regering heeft de bewegingsvrijheid in een groot deel van het noorden van het land, waaronder Milaan en Venetië, beperkt. Reizen van, naar en binnen het gebied mag alleen in verband met werk, gezondheid of een aantoonbaar dringende reden. Verder is in heel het land het openbare leven grotendeels stilgelegd. De maatregelen gelden tot 4 april.

Vliegvelden en stations gewoon open

Veel Italianen was het zondag nog niet duidelijk wat deze maatregelen, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, in de praktijk betekenen. De vliegvelden en treinstations in het noorden waren zondag open. In Milaan gingen veel mensen erop uit om te genieten van het fraaie lenteweer.

Op een vraag hoe naleving van het reisverbod wordt gecontroleerd, antwoordde Conte op een persconferentie: „De politie is gelegitimeerd om de burger staande te houden en uitleg te vragen over de reden waarom hij zich verplaatst.” Hij zei dat er „geen absoluut verbod’’ is om naar een ander deel van Italië of het buitenland te gaan, maar je moet wel kunnen aangeven waarom.

Voor heel Italië geldt daarnaast nog een reeks beperkende maatregelen. Musea, theaters en bioscopen, zwembaden en sportscholen moeten dicht. De scholen en universiteiten blijven dicht. Sportwedstrijden mogen alleen achter gesloten deuren of, in de open lucht, zonder publiek worden gehouden – de minister van Sport riep het betaalde voetbal via Facebook op de competitie op te schorten. Alle publieksevenementen zijn geschrapt, van bingo- en dansavonden tot religieuze bijeenkomsten – de paus sprak zijn zondagse zegen ook uit via internet. Gokhallen moeten dicht.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië stijgt nog steeds en kwam zaterdag boven de vijfduizend. Bovendien legt behandeling van de patiënten een enorme druk op de gezondheidszorg.

‘We moeten niet op een kluitje gaan zitten’

Milanezen vertelden zondag telefonisch dat het leven doorging op hetzelfde lagere pitje als de afgelopen twee weken. „De boodschap is vooral: gebruik je verstand en voorkom dat je met zijn allen op een kluitje komt’’, zegt tolk Laura Sciotti. „Het is terecht dat dit gebeurt’’, antwoordt fotograaf Marco Casino. „Misschien kunnen ze de cafés ook beter helemaal dicht doen’’ – nu mogen ze alleen klanten hebben als die op een meter van elkaar kunnen zitten, en om 18 uur moeten ze weer dicht.

„Voor ons verandert er niet veel, we letten al erg op’’, vertelt Giuseppe Primiero, universitair docent filosofie. Hij zou met zijn vrouw een fietstochtje naar een park buiten de stad maken, maar had geen plannen om naar buiten de regio te reizen. „Dan moet je toch vertellen dat je uit Lombardije komt en leg je weer druk op het gezondheidssysteem daar.” De gouverneur van de Zuid-Italiaanse regio Puglia vaardigde zondag een decreet uit dat iedereen die vanuit het noorden naar Puglia reist, twee weken in quarantaine moet.

De maatregelen treffen naar schatting veertien tot zestien miljoen mensen in het economische hart van het land. Overigens is de volledige afsluiting van de zogeheten rode zones, de besmettingshaarden ten zuidoosten van Milaan en bij Padua, hiermee beëindigd. Door de uitbreiding van de besmettingen heeft het in quarantaine houden van dit gebied geen zin meer, zei Conte.

Tijd om offers te vragen

„We realiseren ons dat dit problemen geeft”, zei Conte. „We weten dat we offers vragen, soms klein, soms erg groot. Maar we moeten begrijpen dat we allemaal regels moeten volgen. We we moeten onze gezondheid beschermen. Dit is het moment van de eigen verantwoordelijkheid.”

De afgelopen dagen is gebleken dat enkele mensen de volledige quarantaine van de rode zones hebben geschonden en bijvoorbeeld zijn gaan skiën – door verse sneeuwval liggen veel skigebieden er mooi bij. Conte onderstreepte dat mensen die door de zorgautoriteiten in quarantaine zijn geplaatst omdat ze positief zijn getest op het coronavirus, strafbaar zijn als ze zich daar niet aan houden. Hij riep verder mensen in heel Italië dringend op om als ze een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5 graden hebben, niet meer naar buiten te gaan.

Van verschillende kanten wordt de regering aangerekend dat het nieuwe decreet veel vraagtekens oproept. Zo riep Vincenzio Boccia, voorzitter van het de werkgeversorganisatie Confindustrie, het kabinet op duidelijk te maken of en hoe het goederenvervoer onder de maatregelen valt.