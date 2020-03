‘Ik wil weten wie het gedaan heeft, en waarom’

„Een interessante methode.” Zo omschreef minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) eind vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer het oplossen van cold cases door middel van particuliere dna-databanken.

Grapperhaus reageerde met zijn brief op een interview met NRC in december, met advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad en dna-deskundige Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij stellen dat er in Nederland zeventienhonderd cold cases – onopgeloste levensdelicten of andere zaken waarop minimaal twaalf jaar gevangenisstraf staat – en negenhonderd ongeïdentificeerde doden zijn. Het inzetten van particuliere dna-databanken zou een deel van deze zaken kunnen oplossen. Volgens Aben is klassiek dna-onderzoek zoals de politie dat nu doet keurig geregeld in de Nederlandse wet, maar is nooit nagedacht over deze nieuwe methode.

In de VS zijn de afgelopen twee jaar doorbraken geweest in zo’n zeventig onopgeloste zaken, waarbij soms tientallen jaren onduidelijk was gebleven wie de dader was. Een van die zaken was de zaak van de Golden State Killer, een beruchte seriemoordenaar die dertien moorden zou hebben gepleegd en tientallen vrouwen zou hebben verkracht. Er was een dna-spoor van de man, maar het uploaden daarvan in de databank van de politie had geen effect. Toen het spoor in een particuliere dna-databank werd ingevoerd, kwam de politie bij een verdachte uit: een oud-politieman.

Achter dit soort databanken zitten vaak commerciële Amerikaanse bedrijven. Particulieren gaan in die databanken op zoek naar onbekende verwanten en hun geografische herkomst.

De Amerikaanse politie maakt sinds kort gebruik van dergelijke databanken. Het dna-profiel van een mogelijke dader wordt vergeleken met het profiel van deelnemers aan zo’n databank. Het leidde al tot tientallen ‘hits’ met verre familieleden, die via onderzoek uiteindelijk teruggevoerd konden worden tot de vermoedelijke dader.

Grapperhaus schrijft dat het NFI, de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie gaan onderzoeken hoe deze databanken ook in Nederland kunnen worden gebruikt in het Nederlandse strafprocesrecht. Daarbij wordt onder meer bekeken naar de juridische gevolgen en de privacy. „Gebruik van de dna-databanken heeft impact op de privacy van veel mensen en daar moet op zorgvuldige wijze mee worden omgegaan”, schrijft Grapperhaus.

Het onderzoek richt zich alleen op de identificatie van onbekende doden die geen slachtoffer zijn van een misdrijf. De mogelijkheid moorden op te lossen, zoals dat in Amerika gebeurt, wordt dus niet onderzocht. Volgens de minister zijn de dna-databanken alleen bedoeld voor het vinden van familieleden of het achterhalen van de geografische afkomst: „Ze zijn voor een ander doeleinde opgericht dan opsporingsmiddel voor de politie.” Ook stelt hij dat de profielen geüpload worden bij commerciële partijen in Amerika, waardoor weinig zicht is op wat door wie is geüpload. Er geldt ook geen identificatieplicht.

Vier nabestaanden van slachtoffers aan het woord:

Suus Joosten (69), moeder van Esther, vermoord in 2017 Op 30 april 2017 vinden twee fietsers een lichaam in het Veluwemeer. Het is de 43-jarige Esther Paul, die door een misdrijf om het leven is gekomen, waarschijnlijk in de nacht van van zaterdag 29 op zondag 30 april. Er worden twee mannen aangehouden, maar die zijn inmiddels weer op vrije voeten. Suus Joosten: „Je hebt het rouwen, en je hebt het raadsel. Maar omdat je niet weet wie het gedaan heeft, kom je niet aan het rouwen toe. Na twee jaar kregen we te horen dat het onderzoek was gestopt. Onwerkelijk. Je wilt dat er iemand wordt opgepakt. Ik wil weten wie het gedaan heeft en waarom. Dan kan ik verder, nu niet. „De politie heeft mij een deel van het dossier laten lezen. Daarin stond dat er een onbekend dna-spoor is gevonden op het lichaam van mijn dochter. Ik wil graag weten van wie dat is. „Dat ze in Amerika particuliere databanken inzetten om moorden op te lossen, vind ik fantastisch. Dat de minister nu nadenkt om het hier te gebruiken voor onbekende doden is een goed begin, maar het moet verder gaan. Weinig mensen lijken te beseffen dat cold cases ook betekent dat er mogelijk net zoveel moordenaars rondlopen. Als er dan een middel is om die zaken op te lossen, dan mag toch op zijn minst onderzocht worden of het ook in Nederland gebruikt kan worden? Ik heb nu het gevoel dat wij als nabestaanden in de kou worden gezet.”

Wicky van der Meijs (56), dochter van Martien (72), vermoord in 2002 Martien van der Meijs, een gepensioneerde bakker, laat op 30 januari 2002 om half een ’s nachts zijn hond uit. Tien minuten later wordt hij door een man neergestoken, op twintig meter van zijn huis. Hij overlijdt zonder aan iemand te hebben kunnen vertellen wat er is gebeurd. De politie vermoedt dat Martien die nacht iets heeft gezien wat hij niet had mogen zien. Wicky van der Meijs: „Ik was 39 toen het gebeurde. Mijn toenmalige man belde en zei dat er iets ergs was gebeurd met mijn vader. Ik was in shock. Een paar dagen later kon ik pas aan mijn kinderen vertellen dat hij vermoord was. Ze waren toen 5, 6 en 8 jaar oud. Ze zaten met zijn drieën in de badkuip en ik zei: „De wereld bestaat uit een lieve mensen, maar soms loopt er iemand tussen die niet lief is. En daarom is opa er niet meer. „Het is bijna niet uit te leggen hoe het is, dat je niet weet wie je vader heeft gedood. Ik herinner me dat ik kort na zijn dood met mijn broer in de supermarkt liep, we passeerden een man. Toen dachten we allebei: ‘Zal dat hem zijn?’ Dat gevoel raak je niet meer kwijt. „ Ik ben er van overtuigd dat er dna van de dader op de jas van mijn vader te vinden moet zijn. We moeten de kansen van nieuwe technieken benutten. Dat de minister nu alleen naar onbekende doden kijkt, vind ik te voorzichtig. Soms denk ik: misschien moeten we zelf een databank creëren, waarin we mensen vrijwillig dna laten afstaan om zo ernstige misdrijven op te lossen.”

Sandra Bindi (54), kleindochter van Ger Bindi, vermoord in 2005 Op 9 juni 2005 wordt Ger Bindi (93) gevonden in haar woning aan de Utrechtse Gruttersdijk. Ze is doodgestoken, de telefoonlijn is doorgesneden, en geld en juwelen zijn uit haar huis verdwenen. De buurt kent het slachtoffer als ‘Oma Bindi’, die jarenlang achter de toonbank stond in haar bekende ijssalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Na vijftien jaar is de dader nog niet gevonden. Sandra Bindi: „Mijn oma was gewoon bezig met haar leven. Van de ene op de andere dag was ze er niet meer. Dat doet iets met je gevoel van veiligheid. Je wordt voorzichtiger in de omgang met anderen en je gaat je afvragen of zoiets jou niet kan overkomen. En wat je ertegen kan doen. Maar zolang de dader nog vrij rondloopt, is dat eigenlijk bar weinig. Daarom moet hij gepakt worden. „Dna is voor mijn familie een lastig concept. Zo is mijn tante verdachte geweest van de moord op haar eigen moeder, omdat een dna-spoor verkeerd geïnterpreteerd werd. Daarna was er een veelbelovend dna-spoor, maar dat bleek weer van een rechercheur afkomstig te zijn. Dna is niet per se zaligmakend. „In onze zaak zijn er nu nog twee dna-sporen waarvan de herkomst niet duidelijk is. Maar bij ons zijn zoveel fouten gemaakt, dat we het vertrouwen in het NFI en justitie hebben verloren. Daarom zeg ik: als particuliere databanken gebruikt worden, moet dat eerst zorgvuldig worden vastgelegd. Overhaast nieuwe methoden inzetten, daar heeft niemand wat aan.”