Coronablog 8 maart

In grote delen van China moeten mensen uit gebieden waar het coronavirus heerst veertien dagen in quarantaine. China heeft meer dan 80.000 gevallen van het virus, veruit de grootste concentratie ter wereld. Zondag meldden de autoriteiten 44 nieuwe besmettingen, het laagste aantal sinds ze op 20 januari dagelijkse cijfers geven. Het dodental in China als gevolg van Covid-19 is met 27 gestegen, tot 3.097.

Het Xinjia Express Hotel ligt in Quanzhou, een kustplaats in de provincie Fujian. Volgens het staatspersbureau Xinhua werden twee supermarkten op de begane grond van het complex verbouwd. Een pilaar zou kort voor de instorting zijn bezweken.

In dit blog over het coronavirus houdt NRC de laatste ontwikkelingen over de uitbraak bij. Wereldwijd zijn er inmiddels ruim 102.000 besmettingen bekend. In totaal zijn 3.491 mensen overleden, 57.389 patiënten zijn hersteld, volgens cijfers die worden bijgehouden door de Amerikaanse John Hopkins University. In Nederland overleed vrijdag de eerste patiënt aan de gevolgen van het coronavirus.

Vrijdagavond werd bekend dat er een tekort dreigt aan een onderdeel van de test die wordt gebruikt om het coronarvirus vast te stellen bij patiënten. Het RIVM adviseert ziekenhuizen om spaarzaam om te gaan met de test en die niet direct bij al het personeel in te zetten.

