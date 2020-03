Bij Bayern München hebben ze grote plannen met Joshua Zirkzee

Ineens staat er een Nederlander in de spits bij Bayern München. Joshua Zirkzee (18) maakte bij zijn debuut in december al de winnende goal en stond gisteren voor de tweede keer op rij in de basis bij de kampioen van Duitsland. In het met 2-0 gewonnen duel met FC Augsburg kwam hij niet tot scoren.

Zirkzee werd op 22 mei 2001 geboren in Schiedam, maar verhuisde op zijn derde naar Spijkenisse. Als zoon van een Nederlandse vader en Nigeriaanse moeder groeide hij op in de plaats onder de rook van Rotterdam, waar het voor hem van jongs af aan om voetbal draaide. Niet alleen op de pleintjes in de wijk Waterland, waar Zirkzee met zijn ouders en zijn jongere broertje Jordan woonde, maar vanaf zijn vierde ook bij vv Hekelingen.

Vader Remco Zirkzee herinnert zich de jongste jaren van zijn zoon goed. „Josh was overal met de bal, dag in dag uit, zelfs in de woonkamer. We hebben de boel regelmatig opnieuw moeten verven omdat hij vlekken maakte op de muren. Of hij probeerde zijn moeder te passeren terwijl die met het eten door de kamer liep. We werden er af en toe gek van.”

Maar vader Zirkzee, zelf helemaal niet thuis in de voetbalwereld, had ook door dat zijn zoon een bijzonder talent was en dat het hem bij vv Hekelingen veel te makkelijk af ging. Hij ging op zoek naar een betere club en kwam uit bij Spartaan ’20 in Rotterdam-Zuid. „Ik vond het belangrijk dat hij meer over het spelletje ging leren en Spartaan had een goede naam in de regio. Ik ben daar naartoe gegaan en heb gevraagd of ze mijn zoon beter konden maken.”

Die vraag kan Ricardo Willemse, twee jaar lang Zirkzee’s trainer in de E-jeugd van Spartaan ’20, zich nog goed herinneren. „Dat hadden wij nog niet eerder meegemaakt. Maar het was niet zo dat zijn vader hem pushte. Hij dacht dat Joshua hier meer plezier in het spel zou krijgen. Dat zag hij denk ik goed.”

Lang en sterk

Ook Willemse had al snel door dat het talent er bij Zirkzee vanaf droop. „Hij was veel langer en sterker dan zijn leeftijdgenoten, maar ook zijn techniek en inzicht waren al fantastisch. Zijn teamgenootjes keken letterlijk en figuurlijk tegen hem op.”

Als gevolg van zijn talent waren er volgens Willemse twee Joshua’s. „Je had de voetballer en het jongetje. In het veld was hij heel zelfverzekerd, op het arrogante af. Hij juichte bijvoorbeeld bijna nooit als hij scoorde. Halve omhalen, binnenkantje voet in de verre hoek à la Berghuis. Ouders langs de kant keken daar met open mond naar, maar hij stond erbij alsof het allemaal heel normaal was.”

Dat kwam vooral omdat het voor Zirkzee allemaal zo makkelijk ging, denkt Willemse. „Ik moest daarom heel direct tegen hem zijn om hem te prikkelen en gaf hem vaak op zijn kloten, in kindertaal natuurlijk. Dat pikte hij altijd meteen op. Joshua heeft vast wel eens gedacht: ‘Trainer hou je mond.’ Maar hij luisterde altijd. Buiten het veld was hij een hele leuke, bescheiden jongen. En hij had maar één doel: prof worden.”

Dat doel kwam een stukje dichterbij toen Zirkzee na drie seizoenen Spartaan ’20 werd gescout door ADO Den Haag. In zijn laatste jaar kreeg hij er te maken met trainer Mark Schuur, die Zirkzee toen al van de buitencategorie noemde. „En dat zeg ik niet vaak. Joshua zag oplossingen die andere spelers niet zagen. En hij passeerde zo vier man, liep dan terug en passeerde ze nog een keer”, vertelt Schuur.

Eigen mening

Op zijn veertiende speelde Zirkzee al bij ADO onder 16, waar hij leerde dat er meer bij kwam kijken dan alleen leuk voetballen. „Vooral zonder bal moest het beter”, zegt Schuur. „Daar hadden we veel discussie over. Soms kostte het tijd om Joshua ergens van te overtuigen. Hij had ook een eigen mening. Toch deed hij uiteindelijk altijd wat ik hem vroeg.”

Dat betekent niet dat Schuur met de eer voor Zirkzee’s ontwikkeling wil strijken. „Verschillende trainers hebben hem dingen geleerd, ik ook, maar hij heeft het echt voor 95 procent zelf gedaan”, benadrukt Schuur. „Joshua was een liefhebber en wist zelf dondersgoed wat hij wilde.”

Zijn talent ontging de scouts van Feyenoord niet en in 2016 namen ze Zirkzee over van ADO. Na één seizoen op Varkenoord had de spits de clubs voor het uitkiezen. Het werd Bayern München.

Bij Feyenoord waren ze niet blij met Zirkzee’s overstap van Rotterdam-Zuid naar Zuid-Duitsland. Richard Grootscholten, destijds hoofd jeugdopleiding, vertelde aan het AD dat de club er alles aan deed om Zirkzee te houden. „Deze jonge spelers zouden [de vraag] centraal moeten stellen: waar kom ik het beste tot ontwikkeling en waar krijg ik de kans om door te breken? Als het om geld gaat, kun je elders in Europa op deze jonge leeftijd meer krijgen. Dat winnen wij nooit.”

Vader Remco vertelt dat de keuze voor Bayern daar destijds niets mee te maken had. „Bij Feyenoord kreeg Joshua niet het volledige vertrouwen dat hij van Bayern wel kreeg. Ze hadden een plan met hem en zagen hem voor de lange termijn als opvolger van [Robert] Lewandowski. Nou, dat plan is niet langzamer gegaan.”

Zirkzee is de jongste Nederlandse doelpuntenmaker in de Bundesliga ooit en de Duitse kranten zijn vol lof over de 1,93 meter lange spits. Toch vindt vader Zirkzee dat niet het belangrijkste. „Ik sprak laatst een paar vrienden van Josh. Die vertelden dat hij niks is veranderd. Als hij in Nederland is, zitten ze nog steeds samen buiten op hetzelfde bankje. Dat vond ik fijn om te horen en daar ben ik misschien wel trotser op dan op wat hij nu in het veld laat zien.”