Nederlands team haalt finaleweek Davis Cup niet

Het Nederlandse Davis Cup-team loopt het finaletoernooi in november in Madrid mis. De ploeg van Paul Haarhuis verloor in Astana met 3-1 de ontmoeting met Kazachstan.

Na vrijdag ging het 1-1 gelijk op in de interland, maar zaterdag ging het mis in zowel het dubbel- als enkelspel. Eerst verloren Robin Haase en Jean-Julien Rojer van Andrej Goloebev en Aleksandr Nedovjesov met 3-6, 3-6. Het Kazachse duo opende met een break en overleefde daarna twee breekkansen. Verder hield het Kazachse team makkelijk de voorsprong.

Daarna kwam Haase ook uit in het enkelspel. Hij verloor de wedstrijd (zijn 65ste in de Davis Cup) van Alexandr Boeblik in twee sets: 6-7(4), 1-6. De Nederlandse nummer één speelde in de beginfase beter en de eerste set ging gelijk op. Haase serveerde sterk én kreeg kansen op een break, maar hij verzilverde er geen een. In de tiebreak gaf Haase de set alsnog uit handen. In het tweede bedrijf leverde de 32-jarige Nederlander direct zijn servicegame in, daarna kwam hij er nog nauwelijks aan te pas.

De Nederlandse tennissers moeten in september een wedstrijd spelen om het team in de Wereldgroep van de Davis Cup te houden. Het wordt later bekend tegen welk team zij uitkomen. Alleen nationale teams die zich in de Wereldgroep weten te handhaven mogen spelen om de titel. Andere landen spelen in regionale groepen. Een jaar geleden wist Nederland zich ten koste van Tsjechië wel te plaatsen voor de finaleweek van de Davis Cup. (ANP)