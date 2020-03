Libanon kan staatsschuld niet meer betalen

De staatsschuld van Libanon is zo hoog geworden, dat het land zijn schuldeisers niet meer kan terugbetalen. Dat heeft premier Hassan Diab zaterdag in een tv-toespraak aangekondigd, melden internationale persbureaus. Aankomende maandag moet Beiroet een openstaande rekening van ruim 1 miljard euro voldoen, maar dat zal volgens Diab niet gebeuren. Het is de eerste keer dat Libanon niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Volgens Diab heeft Libanon geen andere keuze dan in gebreke te blijven. De weinige vreemde valuta die de staat in kas heeft, zijn nodig om in de basisbehoeften van de bevolking te voorzien. „De staatsschuld is hoger dan dit land kan dragen”, zei de premier. „Ons besluit om niet meer te betalen, is de enige manier om de afbraak te stoppen en onze nationale belangen te beschermen.” Diab zei dat hij met de schuldeisers wil praten over een herstructurering van de schulden.

De Libanese economie verkeert in een rampzalige staat. De staatsschuld bedraagt 80 miljard euro, oftewel 170 procent van het bruto binnenlands product. Bijna nergens ter wereld is dat hoger. Intussen groeit de economie amper, is de inflatie opgelopen naar 10 procent, kampt het land met een hoge werkloosheid en tiert de corruptie welig. De financiering van de schulden neemt meer dan de helft van de staatsinkomsten in beslag.

Onder de bevolking is de onvrede groot, wat de afgelopen maanden leidde tot grote protesten en de val van de regering van de vorige premier, Saad Hariri. Burgers die bang waren bij een crisis hun spaargeld kwijt te raken, vielen bankfilialen aan. De terugbetaling van aanstaande maandag was een van de eerste grote besluiten waar Diabs nieuwe kabinet zich over moest buigen.